Željezarci traže hitan sastanak u Ministarstvu ekonomije

Sindikat Željezare Tosčelik tražiće hitan sastanak u Ministarstvu ekonomije i pisanu garanciju da niko više u toj kompaniji neće dobiti otkaz. To je odlučeno nakon jednosatnog štrajka upozorenja kome su prisustvovali i predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USS CG), Srđa Keković i Aleksa Marojević.

"Tražimo da se sastanak, kome bi pored predstavnika Sindikata i ministarke prisustvovao i neko iz fabrike održi danas ili sjutra. Tražimo da dobijemo pismene garancije da niko više neće biti otpušten iz fabrike jer je ovo prevršilo svaku mjeru. Dobili su razno razne subvencije od države, imaju jeftinu struju, jeftinu radnu snagu, nemaju ekološku dozvolu, pola mašina nema upotrebnu dozvolu. Ne znam šta je preostalo, osim svi da dobijemo otkaz i da idemo ući", kazao je Kadović uz napomenu da će od sastanka u ministarstvu zavisiti njihovi dalji potezi.

Pero Kadović Foto: Svetlana Mandić

Razlog jednosatnog štrajka upozorenja je nova sistematizacija kojom je predviđeno da 17 stalno zaposlenih radnika ostane bez posla. Radnicima je poslodavac ponudio dvije solucije – da sporazumno raskinu radni odnos uz otpremninu od deset plata, ili da budu proglašeni tehnološkim viškom i dobiju 720 eura. Oni su do petka, 27.aprila, trebalo da odluče da li prihvataju dobrovoljni raskid ugovora i ponuđene otpremnine ili ne i njih 15 je prihvatilo sporazumni raskid ugovora.

“Oni su se konsultovali sa advokatima i morali su da potpišu, ali za ubuduće da ne bi dolazili ponovo u ovakvu situaciju zato tražimo sastanak u Ministarstvu ekonomije. Obavljen je inspekcijski nadzor prošle nedjelje i koliko sam upućen oni su kažnjeni sa dvije hiljade eura. To nama ništa ne znači jer nijesmo zvali inspekciju da njih kažnjava nego da vrati ljude na posao. Međutim, oni kažu da to nije njihova nadležnost”, kazao je Kadović.

Generalni sekretar USS CG, Srđa Keković, objasnio je da je inspekcija rada konstatovala da je postupak donošenja sistemaztizacije bio suprotan zakonu.

Srđa Keković Foto: Svetlana Mandić

“Nije vratila nikoga zato što niko nije ni dobio otkaz još uvijek. Tačno je da poslodavac može da mijenja tu sistematuzaciju kad poželi i tačno je da na ovaj način na koji su oni to uradili mogu mjesečno da otpuštaju do određenog broja ljudi ili do deset posto, pošto fabrika ima preko 300 trenutno zaposlenih”, kazao je Keković.

Prema njegovim riječima ne treba zaboraviti na činjenice da u Željezari fali radne snage i da oko 100 ljudi nije stalno angažovano, iako Zakona o radu nalaže da ugovor po pravilu treba da bude na neodređeno vrijeme.

“Ovdje se očito radi o želji poslodavca da uštedi na starijim radnicima koji su za njega skuplji. Potpuno je neprihvatljivo da u jednoj željezari koja trenutno ima, kako sam čuo, deset angažovanih penzionera i oko 100 angažovanih po ugovoru na određeno vrijeme, otpuštaju 17 koji su tu za stalno”, kazao je Keković.

Poručio je da će se boriti za ta dva radnika koji nijesu htjeli da sporazumno raskinu ugovor o radu, kao da je riječ o svih 17 zaposlenih proglašenih tehnološkim viškom.

“Mi ćemo tražiti da se potpuno obustavi proizvodnja u fabrici do ispunjenja zahtjeva Sindikata. Mnogo očekujemo od sastanka u Ministarstvu ekonomije. Biće postavljen još jedan uslov za menadžment, a to je potpisivanje kolektivnog ugovora”, poručio je Keković.

U Željezari radi 207 stalno zaposlenih radnika i oko stotinu ugovoraca.

Proces sistematizacije je legitiman način restrukturiranja produzeća, a teška odluka o ukidanju određenih radnih mjesta u fabrici je donijeta nakon iscrpnog pregleda cjelokupne organizacije i sa velikim

žaljenjem, saopštili su iz Željezare Toščelik. Nikšićku Željezaru je iz stečaja u junu 2012. godine kupila turska korporacija Tosjali grupa, u okviru koje posluje Tosčelik za 15,1 milion eura. Tosčelik i nakon skoro šest godina radi bez ekološke saglasnosti i integrisane dozvole za rad. Obećana su ulaganja od 35 miliona eura, oko 550 radnika, povećanje godišnje proizvodnje na 400.000, promet od pola miliona eura, a još uvijek ništa od toga nije ispunjeno.

Uzda se u Mila Đukanovića

Desa Bogdanović je jedna od dvoje radnika koji nijesu željeli da potpišu sporazumni raskid ugovora. Nada se da će joj Sindikat, ali i partija kojoj pripada, Demokratska partija socijalista, pomoći da nakon 35 godina staža ne ostane bez posla.

Bosa Bogdanović Foto: Svetlana Mandić

“Borićemo se za ovo jer ovo je potpuno bespravno. Oni su čekačli izbore da bi nas proglasili viškom. Član sam DPS-a i aktivista sam 30 godina. Mislim da je ovo sramota puštiti jednu samohranu majku da ostane bez išta. Tražila sam pomoć od partije, rekli su mi da ne mogu ništa da urade. Za Đukanovića sam glasala i sad i vazda, svih 30 godina sa srca i duše i vjerovala sam mu. Toliko je ljudima izlazio u susret, šta se događa u zadnje vrijeme ne znam. Mislim da nije ni upućen, možda druge priče dopru do njega.

Ja znam da ovu zemlju nema ko da vodi kompetentnije od njega, i ovim mputem ga pozdravljam i nadam se da će izaći u susret jednoj samohranoj majci”, poručila je Bogdanović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)