Željko Radulović izašao iz zatvora

Sinoć oko ponoći iz pritvora je izašao Željko Radulović, sin Ranka Radulovića, navodnog organizatora kriminalne grupe koju Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči za planiranje više likvidacija.

Taj Nikšićanin nakon dva mjeseca napustio je spušku ćeliju, jer SDT protiv njega nije podnijelo prijedlog za izricanje krivične sankcije, objasnio je njegov branilac, advokat Sava Kostić.

"Shodno odredbama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivicnom postupku i Zakonika o krivičnom postupku pritvor u odnosu na njega morao biti ukinut", kazao je Kostić.

Željko Radulović uhapšen je 22. juna ove godine kao član klriminalne grupe koj SDT sumnjiči za planiranje više ubistava, među kojima su navodno i likvidacije visokih zvaničnika tajne službe i tužilaštva. Osim Radulovića, u grupi su Nikola Mandić, Luka Radulović, Darko Vicković, Nenad Lubura, Radoš Petrušić, Radoje Preradović, Miladin Dedović, Stefan Radulović, ali i Kotoranin Igor Vukotić i albanski državljanin Erogen Brajović, koji su u bjekstvu. Na spisku osumnjičenih su i Zlatko Matanović iz Skadra i Nikšićanin Stefan Perović.

"Mišjenja sam da nijesu postojali uslovi i razlozi za određivanje pritvora ni Željku Raduloviću, ni ostalim okrivljenima, jer oni nijesu izvršili krivična djela za koja su osumnjičeni, niti za to postoje materijalni dokazi. Da kojim slučajem postoje materijalni dokazi kojima se dokazuje krivica okrivljenih, ne bi po sili zakona bio ukidan pritvor Željku Raduloviću, već bi protiv njega bio podignut optužni akt i on dalje procesuiran. Ovako ostaje nejasno zašto je uopšte hapšen i pritvaran i zašto tužilaštvo javno ne saopšti koje to dokaze ima protiv Željka Radulovića i ostalih okrivljenih kad ih već sumnjiči za teška krvičba djela", rekao je Kostić.

On je istakao da je "očigledno da je svjedok saradnik prevario tužilaštvo i policiju".

"Pa je samo na osnovu njegove izmišljene i smišljene izjave pokrenut sav ovaj postupak i neosnovano pritvoren veliki broj osoba od kojih su većina mlađe životne dobi. Nadležni državni organi su prihvatili zdravo za gotovo iskaz svjedoka saradnika, nijesu provjerili istinitost njegovog iskaza materijalnim dokazima zbog čega ih je taj svjedok naveo na 'tanak led' a sve zarad spostvene koristi. Po mom mišljenju policija, tužilaštvo i sud su tu postupili neoprezno i naivno i bez materijalnih dokaza procesuirali sve okrivljene zbog čega je i odlučeno da se isključi javnost iz ovog predmeta", kazao je Kostić.

Advokat je ocijenio da to što je SDT od samog početka označilo predmet tajnim, predstavlja još jedan pokazatelj da ne raspolaže materijalnim dokazima kojima se utvrđuje krivica okrivljenih. "Isključivanjem javnosti su spriječeni okrivljeni i njihovi branioci da iznesu svoje navode i ukažu na nepravilan i nezakonit rad tužilaštva i policije u ovom predmetu. Gdje to ima u svijetu da se za ovako teška krivična djela isključuje javnost? Zašto, šta i od koga treba da se taji? Težina izvršenih krivičnih djela koja su nerasvijetljena, teške optužbe iznijete na račun svih okrivljenih i interesi lica oštećenih tim krivičnim djelima ukazuju da su i tužilaštvo i policija dužni da blagovremeno i pravovaljano informišu oštećene i javnost o svim materijalnim dokazima i važnim činjenicama u vezi rasvjetljavanja ovih krivičnih djela, kad već tvrde da su ih rasvijeli, a ne da se isključuje javnost", kazao je advokat.

On je dodao da misli da građani mogu lako odgonetnuti zašto se sve to ovako radi:

"I da još lakše mogu prozreti namjera tužilaštva u ovom postupku i ovakvav način rada tužilaštva i policije. Evidentno je da se to radi i sa ciljem da se u javnosti stvori pogrešna slika o okrivljenima u vezi krivičnih djela za koja se terete te da se na takav način okrivljeni osude i prije početka suđenja s obzirom da je ogroman pritisak na tužilaštvo i policiju zbog velikog broja nerasvijetljenij krivičnih djela. Ovakovo postupanje nadležnih organa je krajnje nekorekrno i nezakonito jer se nanosi višestruka šteta, počev od okrivljenih koji se sumnjiče za nešto što nijesu uradili, preko oštećenih i članova njihovih porodica, jer se ne procesuiraju pravi počinioci krivičnih djela počinjenih na njihovu štetu, do štete po državu i njene građane zbog velikih troškova koji nastanu usled vođenja ovakvih postupaka. "

Advokat je naveo i da je njegova izjava limitirana zbog tajnosti postupka.

"Kako se ne bi pravile još veće greške, dobro bi bilo da i tužilaštvo na vrijeme shvati i prihvati da griješi i da ih je na pogrešne ljude i pogrešan pravac usmjerio svjedok saradnik. Na isti način na koji je ukinut pritvor prema Željku Raduloviću bio bi ukinut pritvor i za ostale okrivljene, ali se na njih primijenjuje Zakonik o krivičnom postupku, koji propisuje duže rokove, pa je to jedini razlog zašto su ta lica još u pritvoru. To dobro zna tužilaštvo pa što prije prihvati i otkloni svoju grešku to će biti bolje za sve", zaključio je Kostić.

Kriminalnu grupu raskirinkao je Dejan Vujović, koji je najprije bio svjedok - saradnik u ovom predmetu a nedavno mu je, zbog opasnosti da bi mogao biti likvidiran, promijenjen indentitet.

Zaštićeni svjedok je do sada istražiteljima detaljno ispričao kako je funkcionisala Radulovićeva grupa.

Otkrio je da je za ubistvo dvojice bivših pripadnika ANB-a bilo plaćeno po 500.000 eura, ali i koliko su koštale glave drugih policijskih službenika i članova njihovih porodica. I ako to ne stoji u naredbi, “Vijestima” je potvrđeno, da je navedena grupa planirala i ubistvo glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

Na spisku za odstrjel kriminalne grupe Nikšićanina Ranka Radulovića bili su bivši službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Golubović i Zoran Lazović, ali i policijski službenik Duško Koprivica i njegov sin Strahinja.

