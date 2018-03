Zimska auto trka održana na Žabljaku

Nakon nešto više od mjesec dana na Žabljaku je održana još jedna zimska auto trka u kojoj je učestvovalo 30 vozača iz više klubova iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

U pravom zimskom ambijentu, stazu dugu tri kilometra, od raskrsnice prema Zminjem jezeru do sela Bosača, upravljajući tetencem „Mercedes“ snage preko 1.700 kubika, najbrže je provezao Veljko Stanišić član AMSK „Stanišić“ iz Nikšića u vremenu 2.20.450 minuta. Iza njega najbrži je bio Ranko Šuković, AMSK „Šuković“ iz Kolašina sa Opel „Corsa“ do 1.400 kubika sa zaostatkom od skoro 1,5 sekundi dok je treće vrijeme, sa zaostatkom od skoro sam sekundi, postigao Dragan Novosel , AMSK „Stijepović“ iz Žabljaka u Golfu snage do 1.600 kubika.

U konkurenciji dama pobijedila je Jelena Bogavac članica AMSK „Stanišić“ dok je drugoplasirana bila Kristina Stijepović „Stijepović“.

U klasi do 1.000 kubika sva tri postolja pripala su članovima AMSK „Stijepović“. Pobjednik je Ivan Vuković iza njega Žarko Ostojić dok se drugoplasirani na februarskoj trci Nebojša Vukčević morao zadovoljiti trećim mjestom.

Najbrži u klasi do 1.400 kubika Bili su Ranko Šuković AMSK „Šuković“ iz Kolašina a iza njega Milutin Krivokapić i Goran Milošev članovi AMSK „Podi“ iz Herceg Novog

Pobjednik u klasi do 1.600 kubika je Dragan Novosel, ostavivši iza sebe Jovicu Radovića „Podi“ i Darka Ostojića „Stijepović“.

Goran Vuković, član AMSK „Titograd“ je prvi a Mitar Karadžić „Stijepović“, drugi u klasi do 2.000 kubika.

Članovima AMSK „Stijepović“ Kosti Badnjaru i Danku Stijepoviću pripala su dva prva mjesta, zamijenivš tako plasmane sa prethodne trke. Treće mjesto u klasi terenaca do 1.700 kubika pripalo je Nemanji Dragićeviću „Titograd“ .

U klasi terenskih vozila snage preko 1.700 kubika, iza danas ukupno najbržeg Veljka Stanišića plasirali su se Vladan Kovačević „Stijepović“ na drugom i Boris Mijušković „Stanišić“ na trećem mjestu.

U klasi ATV-Quard pobjednik je Nenad Radojčić „Podi“ koji je trijumfovao i 18. februara. Iza njega su ostali Bogdan Šljivančanin „Stijepović“ na drugom i Živko Nikčević „Stanišić“ na trećem mjestu.

Ekipno, prvo mjesto pripalo je AMSK „Stijepović“ drugi su takmičari AMSK „Podi“ a treći AMSK „Stanišić“

Vlasnik pobjedničkog kluba Danko Stijepović izražava zadovoljstvo kvalitetom takmičenja i činjenicom da je bilo više učesnika nego na prethodnoj.

"Raduje da nije bilo nikakvih incidenata na veoma dobroj stazi. Veoma dobroj organizaciji maksimalno je doprinijelo angažovanje, policije, komunalne policije i službe zaštite i spašavanja", kaže Stijepović i dodaje da je manifestacija održana pod pokroviteljstvom „Unika osiguranja“, „Delta osiguranja“ i „Mogul Crna Gora“ uz suorganizaciju „Motorsport magazina“, trku je organizovao AMSK „Stijepović“ iz Žabljaka.

