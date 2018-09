Zirojević: Degutantno saopštenje Miloševića, ne postoji odgovornost Brajovića

Čak i u tri put URA družini, ovakvoj kakva je, malo bi ko stao iza ovoliko degutantnog saopštenja. Istini za volju, nema ih mnogo, a ni kvalitetom se ne mogu podičiti, ali boravak na ovom nivou političkog dna podvig je kojem su vični samo rijetki talenti poput Radeta Miloševića, saopštio je danas Nikola Zirojević, potpredsjednik Omladine Socijaldemokrata Nikšić.

On je ragovao na saopštenje Radeta Milošević, političkog direktora Građanskog pokreta URA koji je između ostalog poručio da je predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Socijaldemokrata Ivan Brajović, dokazani lažov.

"Iskreno žalimo što jedan mlad čovjek dozvoljava sebi da stane iza ovako teških riječi i neistinitih kvalifikacija, iako sa druge strane razumijemo da sa svojim kapacitetima drukčije ne može doći do izražaja. Možda prirepci Demokrata, žele silu na sramotu da fokus priče preusmjere sa posjete velikog lidera ove ispod cenzusne grupice građana Tajvanu, zemlji sa kojom Crna Gora nema uspostavljene diplomatske odnose. Ili ih je možda naljutio principijelni stav predsjednika Skupštine Crne Gore, Ivana Brajovića, da poslanicima koji su verifikovali mandate i primaju poslaničke plate, a ne učestvuju u radu plenuma i radnih tijela Skupštine, ne mogu biti odobreni troškovi službenih putovanja u inostranstvo, ni troškovi odvojenog života", istakao je Zirojević.

On je dodao da ne radi Miloševića i njemu sličnih, već radi građana Crne Gore, ponavkjaju ono što je kako tvrde činjenica.

"Niti postoji odgovornost predsjednika Brajovića koju dotični pominje, niti je državi nanesena šteta. Uostalom, i njemu i svima onima koji svojim površnostima, senzacionalističkim iskonstruisanim konstatacijama i besomučnim ponavljanjem neistina pokušavaju da diskredituju Socijaldemokrate i njenog predsjednika, poručujemo da prvo pročitaju Ugovor o projektovanju i izgradnji (klauzulu 4.19, 5.1, i mnoge druge) i Okvirni sporazum koji je sastavni dio ugovorne dokumentacije, koji pokazuju samo dio zaštitnih mehanizama obezbijeđen Ugovorom kojeg je usvojila Vlada i koji je bio dostavljen Skupštini Crne Gore prije njegovog stupanja na snagu", kazao je Zirojević.

Po njegovim riječima, Vlada, Skupština, Nadzorni organ i brojne ekspertske komisije, ništa nisu zaboravili.

"Sve je definisano u navedenim dokumentima. Niko nije prinuđen ni na šta i ukoliko i dalje postoje razlike u tumačenju pojedinih pitanja, one se mogu rješavati uz primjenu odgovarajućih ugovornih mehanizama i to bez uticaja na dinamiku izgradnje i obaveze izvođača radova. Zato još jednom poručujemo dušebrižnicima iz različitih segmenata društva, koji netačne činjenice i tvrdnje nijesu ni pokušali da provjere, da to što pokušavaju na sve načine da nanesu štetu Socijaldemokratama samo za rezultat ima trend konstantnog rasta podrške birača našoj partiji, koja je za samo godinu i po dana od parlamentarnih dvostruko uvećana i sa 12 i po hiljada porasla je na preko 25 hiljada", zaključio je Zirojević.

