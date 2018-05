Značajno povoljniji uslovi kreditiranja i besplatna polisa osiguranja

Addiko banka AD Podgorica je penzionerima ponudila nove kredite u iznosu do 25 hiljada eura sa značajno nižom kamatnom stopom i besplatnom polisom osiguranja.

Kamatna stopa za kredit do 25.000 eura sada je atraktivnih 8,99 odsto, uz rok otplate do 9 godina. U slučajevima u kojima je to potrebno, Banka obezbjeđuje besplatnu polisu osiguranja za korisnike kredita, dok za ostale korisnike kredita polisa osiguranja nije uslov za odobrenje.

Kredit se odobrava svim penzionerima Fonda PIO Crne Gore koji primaju penziju preko Addiko banke ili preusmjeravaju primanja na račun u Addiko banci, uz uslov da se otplata poslednjeg anuiteta mora završiti do 75. godine starosti. Prema novim uslovima odobravanja gotovinski kredit za penzionere se sada može podići i bez zdravstvenog kartona za iznos kredita do 7.000 eura.

Kredit se može koristiti kako za tekuću potrošnju tako i za refinasiranje kredita u nekoj drugoj banci.

"Kreditima za penzionere u novom modelu omogućavamo da uz povoljnije uslove, ojačaju trenutne finansijske mogućnosti ili refinansiraju postojeće obaveze uz niže mjesečne rate, kao i da čuvaju članove porodice od eventualne obaveze vraćanja kredita u slučaju neželjenog kritičnog događaja", izjavio je Miloš Miketić, direktor Sektora prodaje proizvoda na malo.

Više informacija zainteresovani mogu dobiti u svakoj od ekspozitura banke, pozivom Kontakt centra na broj 19990 ili putem Addiko asistenta na web sajtu banke.

(PROMO)

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)