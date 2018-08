ŽPCG daje deset miliona za obnovu voznog parka

Željeznički prevoz će tokom 2019. godine u obnovu voznog parka uložiti 10.000.000 eura, saopšteno je juče iz te kompanije.

Objasnili su da je sredinom prošle sedmice u sjedištu firme održan sastanak Menadžmenta ŽPCG sa predstavnicima EUROFIME i da je tada dogovoreno da će se, posredstvom te organizacije, u obnovu voznih sredstava uložiti oko 1o miliona eura.

Navodi se da su sastanku prisustvovali i predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Ministarstva finansija.

“EUROFIMA je specijalizovana evropska organizacija za finansiranje željezničkih voznih sredstava kod koje su izuzetno povoljni kreditni uslovi za finansiranje investicionih opravki, nabavki voznih sredstava i rezervnih djelova. ŽPCG je u prethodnom periodu već imao saradnju sa ovom organizacijom i u tom smislu nosi pozitivna iskustva, te očekujemo jednako povoljan nastavak saradnje”, piše u saopštenju.

Pojašnjava se da kreditom od EUROFIME planiraju da finansiraju investicionu opravku tri elektro - lokomotive serije 461, jednu dizel - elektro lokomotivu serije 643, dva elektromotorna voza serije 412/416, tri elektromotorna voza CAF Civity, 12 putničkih kola, kao i nabavku rezervnih djelova za sva vozna sredstva.

Dio sredstava, prema istim informacijama, uložiće i za kupovinu 15 putničkih kola, novih ili polovnih...

“Projekat obnove voznih sredstava ŽPCG još je potrebno da odobri resorno Ministarstvo saobraćaja i Vlada. Očekivanja su da će to biti urađeno do kraja ove godine, s obzirom na to da se radi o veoma povoljnim kreditnim uslovima”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)