Žugić: Treba podsticati zdrav kreditni rast

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić ocijenio je danas da treba podsticati kreditni rast, ali tako da bude umjeren i zdrav, a da banke moraju adekvatno upravljati kreditnim rizikom da se ne bi ponovila finansijska kriza kao 2008. godine.



On je na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava iz regiona u Bečićima, kod Budve, rekao da je cilj monetarne politike centralnih banaka da obezbijede stabilnost i dinamičan ekonomski rast.



"Protivnik sam pasivnosti banaka, zalažem se za podsticanje kreditnog rasta ali tako da ne eksplodira kao balon 2008. godine kada je izbila kriza u finansijskom i prelila se u realni sektor", kazao je Žugić.



Po njegovim riječima, danas se u Crnoj Gori korporativni sektor finansira dvostruko više nego stanovništvo.



"To je uslov da privreda raste i da zemlje Balkana skrate vrijeme za dostizanje životnog standarda članica EU", kazao je guverner Centralne banke Crne Gore.



Žugić je dodao da Evropska centralna banka normalizuje monetarnu politiku i da se u skladu s tim očekuje da se kamate zaustave na nivou nešto većem nego pred krizu 2008. godine.



Guverner Banke Albanije Gent Sejko rekao je da je ta zemlja zbog deviznog priliva po osnovu investicija, doznaka dijaspore i turizma, donijela program mjera o otkupu eura kako bi zaustavila jačanje domaće valute.



"To je teška borba, jer turistička sezona radi protiv nas pošto se očekuje 1,3 miliona turista", kazao je Sejko i dodao da su te mjere donijete da bi se obezbijedila stabilnost cijena i inflacije.



Guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti rekao je da je bankarski sektor na Kosovu osnovan "iz temelja" i da za razliku od drugih u regionu, nema naslijeđene probleme iz prošlosti.



"Banke na Kosovu 70 odsto kredita daju privredi, a najviše trgovačkim preduzećima koja čine 50 odsto tog sektora", kazao je Mehmeti.



On je dodao da je Vlada Kosova u saradnji sa stranim donatorima osnovala Fond za garantovane kredite koji odobrava pozajmice porodičnim firmama za koje banke nisu zainteresovane.



Na pitanje da li stabilnost finansijskog sistema mogu da ugroze državne banke i razvojni fondovi koji se osnivaju zbog realizacije velikih infrastrukturnih projekata, većina guvernera iz regiona je ocijenila da te finansijske institucije ne moraju da budu rizične o stabilnost finansijskog sistema ako se uključe u superviziju centralnih banaka.



"Za banke i razvojne agencije koje osniva država treba donijeti zakon i staviti ih pod nadzor centralni banaka da bi se isključio politički uticaj na njih", rekla je viceguvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Želimira Raspudić.

