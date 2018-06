Ana Milačić: Majčinstvo me uči da imam više strpljenja

Gledaoci televizije “Vijesti” od nedavno imaju priliku da, nakon duže pauze, sa malih ekrana ponovo slušaju vijesti koje prezentuje Ana Popivoda Milačić.

Ova novinarka, nakon proširenja porodice, vratila se poslovnim obavezama poslije, kako je i istakla na svom Facebook profilu, tačno godinu, devet mjeseci i šest dana, a u razgovoru za Play, otkriva koliko joj je nedostajala redakcija, kako je roditeljstvo uticalo na njene poslovne navike, a bila je raspoložena i da podijeli svoje iskustvo sa mamama koje se prvi put zbog posla odvajaju od djeteta.

“Čudan je osjećaj kada nakon godinu i devet mjeseci ponovo počneš da radiš. Sigurna sam da će se sa mnom složiti svi koji su imali slično iskustvo. Istovremeno je prijatan osjećaj, jer se vraćaš poslu koji voliš, ali i neprijatan, jer strahuješ kako ćeš se opet uklopiti. Ali u novinarstvu nemaš kad da misliš o tim stvarima. Već drugog dana je bilo kao da nisam pauzirala”, navodi ona.

Popivoda-Milačić otkriva i šta joj je najviše nedostajalo u periodu kada nije radila.

“Nijesam planirala da tako rano odem na bolovanje, ali okolnosti su bile takve da sam morala. Dok sam bila u drugom stanju, posao mi je baš nedostajao, jer nijesam navikla da besposličarim. Nekako mi je falilo da se osjećam korisnom”, priznaje ona.

Foto: Privatna arhiva

S obzirom na to da je od povratka u redakciju prošlo svega nedjelju dana, Popivoda-Milačić još nije sigurna da li je i na koji način roditeljstvo uticalo na njen pristup poslu.

“Inače sam poznata po tome što se dosta nerviram oko posla, ako sve nije po planu i onako kako sam zamislila. Majčinstvo me uči mnogo toga, između ostalog da imam više strpljenja, pa se negdje nadam da će mi to pomoći i u poslu. Uostalom, tek treba da vidim da li me i na koji način mijenja roditeljstvo”, iskrena je novinarka.

Kako kaže, u narednom periodu, publika će imati priliku da je vidi i čuje u okviru informativne emisije u pola sedam, ali i da gleda njene priloge, a za sada neće biti nove sezone emisije “Čudesna Crna Gora” koju je uređivala prije odlaska na bolovanje.

“‘Čudesna Crna Gora’ je emisija u kojoj sam se potpuno pronašla. Bio je to pravi izazov za mene. Za tu emisiju me vežu prelijepa sjećanja. Upoznala sam mnoge divne ljude koji su svojim pričama doprinijeli da ta emisija privuče publiku”, prisjeća se Popivoda-Milačić.

“Bili smo na raznim mjestima, čije ljepote mnogi nijesu upoznali, susreli se sa raznim običajima. Jedno, zaista, prelijepo iskustvo”, zaključuje novinarka, a zatim odgovara na pitanje da li planira neku sličnu emisiju u budućnosti.

“Da mogu samo ja da planiram, sigurno bi bila neka slična emisija, jer mi se čini da dobro plivam u tim vodama. Ipak, to ćemo vidjeti. Ako bude prilike, ja sam joj naredna”, priznaje ona.

Sa kolegama iz TV Vijesti Foto: Filip Roganović

Ana dodaje da, iako su sa prvom sezonom obišli zaista puno mjesta u Crnoj Gori, ima još mnogo toga što nisu prikazali.

“Kada bi radili drugu sezonu, bilo bi tu mnogo zanimljivih mjesta, ljudi, znamenitosti za otkriti. Ko zna, možda ih nekad i otkrijemo”, odgovara ona.

Najteže mi je pao revolt sina kada sam došla s posla

Popivoda-Milačić otkriva i kako je bilo otići prvog dana na posao i ostaviti dijete kod kuće, ističući da joj je to najteže pitanje.

“Bilo je veoma teško. Za odvajanje od mog Davida sam se pripremala mjesecima unazad. Red suza, pa onda ubjeđivanje sebe da to tako mora, pa opet red suza. I to je trajalo danima”, prepričava ona i dodaje da je imala pomoć i podršku porodice.

“Imala sam sreću što su bake i suprug uspjeli da se usklade, pa će ga oni čuvati tokom ljeta, tako da mi je lakše kad znam da je u sigurnim rukama, mogu mirno radim”, ističe novinarka, koja je podijelila i najteži momenat pri odvajanju od Davida.

Foto: Privatna arhiva

“Mislim da mi je najteže pao ‘revolt’ mog sina kad sam se pojavila na vratima, nakon prvog radnog dana, krenula da ga zagrlim, a on se samo okrenuo i otišao kod bake”, prisjeća se ona, a zatim daje savjet i mamama koje će se uskoro naći u sličnoj situaciji.

“Loša sam u savjetovanju, ali neka bude - da probaju da prihvate stvari onakve kakve jesu, jer odvajanje od djeteta nas sve čeka prije ili kasnije. I, neka se isplaču, što bi doktori rekli, djeca tako šire pluća”, uz smijeh je poručila Popivoda-Milačić.

