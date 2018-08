Antonio Grimaldi: Danas su svi uniformisani

Italijanski dizajner Antonio Grimaldi dobio je svoje veče na nedavno održanom Internacionalnom modnom festivalu u Tivtu, a tom prilikom predstavio je kolekciju koja je svega tri sedmice ranije prikazana na Nedjelji mode u Parizu.

Dizajner, koji je poznat po elegantnim, svečanim haljinama, ovoga puta je kombinovao lepršave materijale sa zlatnim i srebrnim metalnim detaljima, šljokicama i kristalima, a veći dio kreacija bio je u svijetlim tonovima, odnosno bijeloj i boji leda.

Među toaletama se našlo i nekoliko u jarko-crvenoj boji, dok su muška odijela, sa detaljima od kristala, perli i pliša, bila isključivo crna.

U razgovoru za „Vijesti“ po održavanju revije, Grimaldi je pričao o samoj kolekciji, inspiraciji za rad, a otkrio je i kako kao dizajner uspijeva da ostane inovativan i šta su njegovi budući planovi.

„Toliko toga me je inspirisalo tokom rada na ovoj kolekciji, koja je kombinacija puno stvari. Prva je ljepota, jer u nju vjerujem, to je nešto što svi imamo u sebi, a ne u figuri ili izgledu. Ljepota je naše srce“, tvrdi italijanski dizajner.

Foto: Fabrika

„Takođe, inspirisale su me engleske kraljice, poput Viktorije i Elizabete, a kod muškaraca britanski lordovi. Naravno, volim puno i metal, pa zato neki modeli podsjećaju na oklope vojnika“, pojasnio je on.

Kako kaže, bio je težak zadatak napraviti kombinaciju sa metalnim detaljima i kristalima istovremeno, samim tim što je u pitanju visoka moda.

„Moje mušterije su navikle na takvu visoku modu, sa puno detalja, a ideju sam dobio jer nove generacije žele da u modelima prepoznaju rokenrol elemente i nešto što do sada nije viđeno. Zato u mojim kolekcijama uvijek ima neke vrste metala, to je moj stil i po tome se može prepoznati moj rad, kao i po materijalima“, ističe modni dizajner.

Grimaldi priznaje da je danas, kada je u svijetu toliko modnih dizajnera, teško biti inovativan pri kreiranju, a otkriva kako to njemu polazi za rukom.

„Mislim da svi treba da se fokusiraju na sopstveni stil. Sada svi kopiraju jedni druge. Vrlo lako može da se desi da ako ne pročitaš ime dizajnera, ne možeš da prepoznaš ko je to radio. To nije lijepo“, smatra on.

Foto: Fabrika

„Kada sam bio tinejdžer nikada nisam ljudima govorio šta nosim na sebi, gdje sam to kupio, jer sam se plašio da će kupiti istu garderobu. Sada svi nose iste torbe, cipele... Ljudima nedostaje autentičnosti, a za to treba biti pametan u modi, kako ne biste bili uniformisani“, savjetuje Grimaldi, čije kreacije nose mnoge poznate zvijezde.

Ipak, puno je onih koje bi italijanski kreator volio da obuče u budućnosti, pa otkriva i ime dame na kojoj bi najviše volio da vidi neku svoju haljinu.

„Dopadaju mi se svi tipovi žena, ali volio bih da vidim Tildu Svinton u mojim kreacijama, jer je ona mnogo drugačija, čudna... Možda ne izgleda ženstveno na klasični način, ali izgleda intelektualno, kao žena koja koristi svoj mozak“, uz smijeh kaže Grimaldi.

Iako je poznat po visokoj modi i haljinama za specijalne prilike, italijanski kreator bi volio da jednoga dana dizajnira i odjeću za svaki dan.

„To je moj san. Ali da bi kreirao ready-to-wear kolekciju moraš imati veliku kompaniju i organizaciju. Za mene, rad u obje oblasti je previše posla, ali se nadam da ću u budućnosti naći vremena i za to“, otkrio je on.

