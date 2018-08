Breskva za preplanuli ten

Ako želite da dobijete lijep preplanuli ten, nije dovoljno samo da se izlažete suncu i mažete losione za brže tamnjenje.

Vrlo je važno i šta unosite u organizam, jer kada je nahranjen iznutra, blista spolja. Stručnjaci preporučuju da tokom ljeta, a naročito kada se sunčate, jedete što više voća i povrća.

Šargarepa i paradajz su na vrhu poželjnih namirnica, ali isto tako i breskva.

Ova voćka je rudnik beta-karotena, odnosno provitamina A kojeg sadrži u samo jednom plodu oko 0,5 miligrama. A on pospješuje zdravo tamnjenje i pomaže da ljepše pocrnite.

Breskva je bogata i vitaminima grupe B - folacinom i nijacinom, vitaminima C i E, kao i biotinom. Sve su to činioci koji je preporučuju kao nezaobilaznu namirnicu na moru, bazenu, reci... Plod breskve sadrži i voćne kiseline, bjelančevine, skrob, mineralne sastojke, a uz sve je to veoma ukusan i sočan, prenose Novosti.

