Crteži na tijelu vas otkrivaju

Kada odluče da nešto oslikaju na svom tijelu, dame uglavnom požele da to bude ime osobe koja im u tom trenutku mnogo znači. Većina se odluči i za cvet ili srce, što se tumači kao odraz buntovničkog karaktera. Ako na tijelu imaju istetoviranu poruku ili životni moto, znači da tragaju za smislom života ili za savršenom ljubavlju. Muškarci se uglavnom poistovjećuju sa superherojima, pa se ukrašavaju njihovim slikama, što znači da imaju jak ego, ali da su nezreli. Šta još otkrivaju tetovaže?

*Ime bivšeg dečka često ostane na tijelu posle kraha veze. Ono ukazuje na ogromnu zaljubljenost, koja može da izbledi čim se pojavi neko novi. Tada se jedno ime zamenjuje novim. Isto važi i za muške tetovaže sa ženskim imenom, koje otkrivaju da je riječ o muškarcu zaljubljive prirode, koji veruje da je svaka žena sa kojom je - ona prava.

*Žena sa crtežom na grudima ili zadnjici ima izraženo samopouzdanje i želi da ostavi utisak snažne i posebne ličnosti. Muškarci najčešće biraju da im tetovaža bude na mišićima ruke ili noge, kako bi privukli pažnju dama.

*Oni koji imaju istetoviran neki mistični simbol njime poručuju da su drugačiji, ali da žele da budu shvaćeni.

*Ukoliko uočite ime djeteta na muškom tijelu, znajte da je riječ o veoma osjetljivom muškarcu koji ne krije emocije. I žene su tome sklone, ali one to rade da bi djeci iskazali svu ljubav koju osjećaju, ne mareći da li će ostali to primjete, Novosti.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)