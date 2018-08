Deset razloga zbog kojih vam je nadut stomak

Vjerovatno već znate da određena hrana (pasulj, grašak i slično) izazivaju nadutost. Međutim, hrana ne mora da bude jedini razlog nadustosti. Pojedine životne navike mogu da budu uzrok toga. Prenosimo vam kojih je to 10 stvari koje mogu da uzrokuju nadutost.

Konstantno žvakanje žvake

Žvakaća guma može da dovede do nadutosti u stomaku. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi u Velikoj Britaniji, to se dešava praktično zbog gutanja vazduha tokom žvakanja, pa se vazduh gomila u abdomenu. Ukoliko primjetite da vam se ovo dešava, napravite malu pauzu od žvakaćih guma.

Nepravilno držanje tijela

Ono što je bitno da znate, jeste da vazduh u stomaku može da se gomila i ukoliko nepravilno stojite ili sjedite. Sjedite pravilno dok radite ili jedete i ne savijajte se preko stola.

Jedete u hodu ili dok stojite

Stalno žurite na posao i nemate vremena da sjednete i jedete? Ukoliko ovo radite, stresirate organizam. Kada jedete dok hodate ili stojite, gutate više vazduha. Na taj način dolazi do nadutosti i neugodnog pritiska u stomaku.

Organizujte svoj dan tako da imate dovoljno vremena da sjednete i jedete. Učinićete ogromnu uslugu vašem stomaku.

Pričate dok jedete?

Ovo je još jedan uzrok nagomilavanja suvišnog vazduha u stomaku, prema "Liniji zdravlja". Takođe, kada pričate, gledate da se što pre otarasite zalogaja, pa tako ne sažvaćete hranu dovoljno, što isto dovodi do nadimanja.

Žvaćete otvorenih usta

Ovde se ne radi samo o manirima. Ova navika može da bude neprijatelj vašem stomaku. Otvorena usta dok žvaćete hranu omogućiće prolazak veće količine vazduha, koji može da ostane zaglavljen u vašem digestivnom traktu.

Stres

Stres je, kao što znate, jedan od glavnih pokretača problema u organizmu. U ovom slučaju, on ima velike posljedice na digestivni sistem.

"On određuje način na koji dišemo i način na koji varimo hranu, što može da dovede do nadutosti", kaže nutricionistkinja Abigejl Hopkins.

Ukoliko se stresirate više nego inače i primjećujete da na to reaguje i vaš stomak, probajte da meditirate ili odete u dugu šenji u prirodi.

Pijenje vode iz flaše

Ukoliko, na primjer, u teretani odmah navalite na flašicu vode, usporite. Tako unosite mnogo više vazduha. Preporučuju se spori i manji gutljaji.

Ljekovi

Neki ljekovi, poput oksikodona ili hidrokodona izazivaju nadutost. Takođe, dešava se da atibiotici dovode do sličnih problema jer mogu da ubiju i dobre bakterije. Neravnoteža ovih bakterija u stomaku može da izazove gasove.

Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom štetna dejstva terapije koju uzimate, kao i način na koji možete da ih spriječite.

Menstruacija

Promjene nivoa hormona progesterona i estrogena prije i tokom ciklusa mogu da dovedu do toga da tijelo zadrži vodu i so. Ćelije tela zadržavaju tečnost, a to može dovesti do osjećaja nadutosti.

Posjetite ljekara ako...

Prema časopisu “Svakodnevno zdravlje”, medicinska intervencija je definitivno neophodna ako je nadimanje povezano sa abdominalnim bolom, krvavom stolicom, groznicom, bolovima u predjelu karlice ili vaginalnim krvarenjem.

Ovi simptomi mogu da budu ključni znaci ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su prestanak rada crijeva, rak materice, rak jajnika ili rak debelog crijeva.

Ipak, samo doktor može da isključi ozbiljnu zdravstvenu zabrinutost, tako da nemojte da oklijevate i zakažite pregled ukoliko nadimanje ometa vaš svakodnevni život, piše Independent.

