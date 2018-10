Devet osobina uspješnih ljudi

Riječ uspjeh u našem jeziku vjerovatno dolazi od prefiksa „u“ i staroslovenske riječi speh (moći). Slično je i na engleskom, success dolazi od successus, što znači srećni ishod, ono što dolazi poslije, ukazujući na proces. Ovo je vrlo značajno jer uspjeh ne dolazi sam, moramo da odemo po njega. Edi Kantor je rekao: „Trebalo mi je dvadeset godina da postignem uspjeh preko noći.“ Kjlučno pitanje je: „Šta je za vas uspjeh?“ Za nekoga su to novac, moć, napredovanje u poslu, slava, za nekog drugog porodični mir i blagostanje...

Mnogi ljudi se kad postignu cilj osjećaju prazno i neispunjeno, kao da su doživeli gubitak, neki poslije jednog uspjeha umoreni i ušuškani stanu. Da se ne biste pronašli među njima, potrebno je da razvijete nekoliko važnih osobina.

Pozitivan stav

To su oni ljudi koji ne koriste riječ rizik, već prilika; problem zovu izazovom; usredsređeni su na rješenje i ne plaše se neuspjeha. Neuspjesi su kao veliko spremanje stana: to je šansa da se preorijentišete, da učite da su sve opcije u igri. Thomas J. Watson kaže: „Želite li da vam dam formulu uspjeha? Vrlo je jednostavno, stvarno. Duplirajte broj svojih neuspjeha. I sjetite se da ćete tu naći uspjeh.“ Pobjednici preuzmaju punu odgovornost za misli i akcije, ne optužuju druge i proaktivni su. Jedna od najbitinijih razlika između neuspješnih i uspješnih ljudi jeste u tome što neuspješni rade stvari koje ih trenutno rasterećuju napetosti, a uspješni imaju pozitivne, dostižne, mjerljive ciljeve za koje postavljaju rokove i kreću se k njima. U stanju su da podnesu napor zarad zadovoljstva na kraju puta. Oni koji odustaju ne pobjeđuju, oni koji pobjeđuju nikad ne odustaju! „Ako mislite da ćete uspjeti - uspjećete, ako mislite da nećete - u pravu ste“, kaže G. B. Shaw.

Definisani ciljevi

Ljudi koji znaju šta za njih znači uspjeh jasno su definisali ciljeve. Alisa u zemlji čuda pitala je velikog Mačka: „Kako da izađem odavde?“ „Sve zavisi kuda želiš da ideš“, odgovorio je Mačak. „Pa, svejdeno“, reče Alisa, „samo da izađem odavde.“ „Onda ti je svejedno kuda ćeš krenuti, negdje ćeš stići ako ideš dovoljno dugo.“ Onome ko nema svoje, ciljeve postavljaju drugi. Recept za sreću jeste da imate snove, ključ uspjeha je da snove pretvorite u stvarnost. Ali prvo treba sanjati. Michael Phelbs je u pisanoj formi u svojoj jedanaestoj godini napravio plan svog uspjeha mnogo prije nego što je postao svjetski šampion u plivanju

Ciljevi se rijetko ostvaruju ako ih ne zapišete. Ako kažete da nemate vremena za pisanje, kako ćete imati vremena da ostvarite ciljeve? Uspješni ljudi su poput gimnastičarke koja se priprema za nastup tako što vizuelizuje savršeno odrađenu vježbu. Mozak nije u stanju da razlikuje stvarnost od mašte i prima informaciju kao da se to već dogodilo. Uspješni planiraju svoj životni put, koriste maštu kreirajući mentalnu sliku punu detalja, popunjavaju je tu i tamo, mijenjaju je i usklađuju dok ne postane dio njih. Kreirajte svoju mapu puta do uspjeha. Prije nego što krenete tim putem vidite gde vam je startna pozicija. Postavite sebi pitanja: Koliki je put kojim ću putovati? Šta sve radi za mene? Koje su prepreke na tom putu? Koja je cijena koju sam spreman da platim?

Asertivnost

Biti asertivan znači biti pouzdan i samopouzdan, ni pasivan ni agresivan, boriti se za svoja prava na nenasilan način. Asertivni ljudi vjeruju u sebe i na taj način su slobodni da se razvijaju, spremniji su da vide pozitivne strane drugih ljudi. Nema uspjeha bez samopouzdanja, sa svakim novim uspjehom samopouzdanje se povećava. Treba znati da savršenstvo ne postoji, treba težiti uspjehu i izvrsnosti, ne savršenosti. Ako ste perfekcionista, recept je da napravite spisak nekoliko ljudi za koje sigurno znate da vas vole i da pretpostavite šta bi pozitivno oni rekli za vas.

Sve što zapišete je tačno, to su vaše unutrašnje snage i resursi uspjeha.

Rad, rad, rad

Pobjednici mnogo rade i daju više od 100%, ali ne rade naporno, nego pametno. Oni izaberu prioritete, ne gube vrijeme na nevažne stvari. I rade kao da je kompanija njihovo vlasništvo. Pobjednici tačno znaju koje su njihove najbolje osobine i vještine i oslanjaju se na njih. Pobjednici su usredsređeni na rezultat, a ne na proces i aktivnosti koje do rezultata dovode. Oni stalno u sebi pale vatru motivacije ne čekajući da to neko uradi za njih i rade sa strašću.

Balans privatnog i profesionalnog

Dobro izbalansirajte posao i porodicu. Žene su u ovome fantastične! Pune su energije, određene, usmjerene, kompleksne, izdržljive i saosećajne! One su sposobne da izdrže trudnoću, porođaj, vaspitavanje, muža, razvod, cijela kuća je na njima (čišćenje, plaćanje računa, gošćenje gostiju, uz to mora da bude seksi i da odlično kuva itd.). I to sve nije dovoljno da se kaže da je uspješna. Pod uspjehom se podrazumijeva uspjeh u karijeri. Za muškarce je bitno da imaju visoku platu i napreduju u hijerarhiji organizacije, a ženama je važan sadržaj posla i koliko ih ispunjava. Žene su spremnije da se odreknu profesionalnih ambicija ako im to ugrožava privatni život i porodicu.

Organizacija

Dobra organizacija je ključ uspjeha. Jedna od smiješnih rečenica koju često čujem jeste: „Organizovaću se kad budem imao vremena“. Minut planiranja štedi tri minuta egzekucije. Neuspjeh u planiranju je planiranje neuspjeha. Odredite prioritete i usredsredite se na njih.

Komunikativnost

Budite uljudniji i mekši u komunikaciji, naročito sa šefovima. Može pomoći pitanje: „Šta šef moga šefa pozitivno misli o mom šefu, šta cijeni kod njega?“.Ako ste šef, dajte svojim saradnicima konstruktivnu kritiku i često ih pohvalite, naročito za ono što su ranije radili loše a sad su se popravili

Spoljašnji izgled

Vodite računa o oblačenju i izgledu. Pozitivan stav je zarazan, obratite pažnju i na neverbalnu komunikaciju. Ljudi vole osmeh i pozitivan stav

Uživanje u radu

Odlučite da uživate na poslu! Bićete iznanađeni efektima ove odluke. Povremeno se sjetite šta volite na poslu, napravite spisak tih stvari. Tajna uspjeha nije u promeni posla, već u promjeni stava.

Učenje

Poslednja tajna uspjeha je u učenju. Neko je utvrdio da ako svakog dana čitamo po pola sata nešto o jednoj oblasti, možemo postati svjetski ekspert u njoj za sedam godina! Doživotno usavršavanje! Budite učiholici, učite stalno i od najboljih! Nađite i dobrog trenera koji će vas povesti ka cilju tako što ćete uz njega otkriti svoje najveće potencijale, i ne samo otkriti, već odlučiti da ih primijenite. Pomoći će vam da snovi postanu stvarnost.

