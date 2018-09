Djeca u Japanu najsrećnija i najzdravija na svijetu

Svi roditelji žele najbolje za svoju djecu, uključujući srećan i zdrav život. Međutim, to uvijek nije lako postići. Neka istraživanja pokazuju da je kvalitetna ishrana ključ za srećno djetinjstvo, a u tome prednjače djeca iz Japana, piše ETimes.

Studija objavljena na portalu "The Lancet" pokazuje da su djeca u Japanu najsrećnija i najzdravija, a da su Japanci generalno nacija koja ima najduži životni vijek.

Djeci vrlo brzo dosadi jednolična prehrana, što često dovodi do promjene njihovih prehrambenih navika. To su Japanci ozbiljno shvatili i nastoje svojoj djeci osigurati što raznovrsniju prehranu. Prema mišljenju naučnika, što djeca jedu raznovrsniju prehranu, to su veće mogućnosti da će konzumirati zdrave namirnice kada odrastu.

S druge strane, jedan od ključnih razloga zašto djeca razvijaju odbojnost prema određenim namirnicama jeste zbog toga što su vrlo često primorana jesti ono što im se ne dopada. Takođe, djeci treba servirati hranu u što manjim porcijama kako ne bi bila zastrašena količinom hrane koju treba da pojedu. Kada im dajete manje obilne porcije spriječićete prejedanja i pojavu gojaznosti.

Ako je vjerovati najnovijem istraživanju, redovni porodični obroci isto tako mogu blagotvorno djelovati na zdravlje djeteta, a dodatni je plus ako dijete prisustvuje pripremi obroka, zato što će na taj način raditi na razvijanju sopstvenih prehrambenih navika, prenosi Klix.

Bitno je istaći da zdrav životni stil puno zavisi i od fizičkih aktivnosti. Nije iznenađenje što ljudi u Japanu često preferiraju biciklizam i šetnju. Na neki način, roditelji u Japanu podstiču svoju djecu da ozbiljno shvate važnost fizičke aktivnosti. Oni smatraju da je umjesto igranja video igrica s djecom bolje izvesti ih u šetnju ili dopustiti im igru u parku.

Takođe, roditelji u Japanu smatraju se vrlo fleksibilnim i razgovorom nastoje riješiti sve dileme kod svoje djece, piše The India Times.

