Do glasa R vježbama ako ne može drugačije

Glas R spada u najsloženije glasove našeg jezika i po mnogo čemu je specifičan - spada u zvučne glasove, a specifično obilježje daju mu vibracije prednjeg dijela jezika. Njegov izgovor zahtijeva veliku pokretljivost jezika, složene i koordinisane pokrete jezičnih mišića i naročito pravilnu proporciju jezika u odnosu na ostale govorne organe.

Zbog ovako složene inervacije govornih organa, pojava glasa R u dječijem govoru dolazi kasnije, oko pete godine života, jer traži određenu fiziološku zrelost. Djeca nauče da ga izgovaraju tek onda kad iz raznih grupa glasova uspiju da u njega ugrade mnogobrojne osobine ostalih glasova, u odnosu na to koliko je potrebno za njegov izgovor. O kašnjenju u izgovoru jedinog vibrantnog glasa u našem jeziku govori defektolog Marina Radošević.

“Nepravilan izgovor glasa R ima svoje stručno ime - zove se rotacizam (rotacismus), a generalno spada u poremećaj artikulacije koji se naziva dislalija. Dislalija je opšti pojam za poremećaj artikulacije bilo kog glasa našeg jezika”, kaže na početku razgovora naša sagovornica.

Zamjena, izostanak ili nepravilan izgovor

“Dok uče da pričaju, kod velikog broja djece glas R se savlada najkasnije od svih drugih i zato se njegov izostanak, zamjena ili nepravilan izgovor tolerišu do pete godine života. Djeca uglavnom zamijene ovoj glas drugim glasovima, pa tako umjesto slova R izgovaraju L, J, V, U, te dobijamo ‘luka’ umjesto ‘ruka’, ‘jiba’ umjesto ‘riba’, ‘vame’ umjesto ‘rame’. Ova pojava se naziva supstitucija jednog glasa drugim i najčešća je vrsta rotacizma. Moguć je i potpuni izostanak glasa R, stručno omisija, sto se u govoru manifestuje kao ‘-iba’, umjesto ‘riba’, ‘-ame’, umjesto ‘rame’, i ‘-uka’, umjesto ‘ruka’.

Foto: Shutterstock

Ova pojava se dešava najkasnije do treće godine života, kada kod djeteta dolazi ili do zamjene glasa R nekim drugim ili do nepravilnog izgovora istog. Najlakši slučaj rotacizma je distorzija, što znači da R postoji, ali se samo manje ili više nepravilno izgovara. Ovo se govornim vježbama lako da ispraviti, iako neki izgovori djeluju zaista zabrinjavajuće. Ovdje, recimo, imamo bilabijalno R (dvousneni rotacizam) - umjesto vrha jezika vibriraju usne, imamo francusko R, jako vibratorno uvularno R (resični rotacizam), grleno R (njemačko R, podsjeća na glas H), frikativno R bez vibracije (poluvokal W), R sa jednim udarom (vibracijom) na alveole ili R kod kojeg se samo leđa jezika dižu prema tvrdom nepcu, a neke izgovore je nemoguće svrstati u bilo koji nama poznati glasovni sistem”, objašnjava Marina Radošević.

Organski i funkcionalni uzroci

“Kada je riječ o glasu R, logopedi raspolažu brojnim vježbama, sastavljenim od niza riječi i rečenica pomoću kojih, strpljivim radom, izgovor glasa može da se ispravi. Tome obično prethode vježbe svih organa oralne muskulature koji učestvuju u artikulaciji govora - usana, jezika, vilice. Međutim, prije nego što dijete krene na vježbe za korekciju nepravilnog glasa R, neophodno je prvo provjeriti da li postoje organski uzroci ovog problema.

Treba provjeriti stanje resice (frenuluma), pokretljivost jezika, njegovu dužinu i da li je prisutan rascjep nepca. Sve ovo spada u organske, odnosno fiziološke uzroke nepravilnog izgovora R. Recimo, ukoliko je resica srasla za unutrašnjost donje vilice neophodno je konsultovati specijalistu, otorinolaringologa koji će hiruškim zahvatom to otkloniti.

U suprotnom, vrh jezika neće moći da dostigne neophodnu vibrantnost koja je za izgovor ovog glasa neophodna, a u odnosu na druge glasove našeg jezika, najizraženija. Treperenje vrha jezika (vibraciju) moguće je dobiti mehanički (draženjem, pomoću špatule, vrha jezika) ili pomoću glasovnih skupina koje dijete izgovara (vježbica sa izgovorom DRŠ, TRŠ). Funkcionalni rotacizamm sa druge strane, karakterišu nepravilan govorni model (roditelj koji ne zna da izgovori R, pa dijete nema od koga da nauči), problem u vezi s percepcijom glasa (dijete ima problema sa sluhom i čuje glasove pogrešno) ili je u pitanju deficit u sklopu razvojnog jezičkog poremećaja”, navodi naša sagovornica.

Foto: Shutterstock

Kako se vježba glas R?

“Početne vježbe mogu biti iste za svu djecu i odnose se na vježbe oralne praksije (jačanje govorne muskulature). Kroz ove vježbe svako dijete otkriva koje vježbe izvodi lako, a koje teže. Kada se to otkrije logoped započinje individualizovan logopedski tretman. Nakon ovih vježbi radi se na postavljanju govornih organa u pravilan položaj za izgovor glasa R, izazivanju vibracije vrha jezika i razvoju fonematskog sluha.

Kod izgovora glasa R usne su dosta otvorene, zubi su razmaknuti (ne previše), a posebno je bitan položaj jezika jer on ima najvažniju ulogu u artikulaciji tog glasa. Bočne ivice jezika su podignute, a vrh jezika je postavljen na gornje alveole (iza gornjih zuba) i cijeli jezik je napregnut. Usled prolaska vazdušne struje prednji dio jezika treperi i to tri do četiri puta. Vibracija se može postići špatulom, raznim vibrafonima, a najčešće glasovnim vježbama izgovaranja jednog glasa (isprekidano T-T-T, D-D-D) ili grupe glasova (TŽ-TŽ-TŽ).

Vježbama za razvoj fonematskog sluha dijete postaje svjesno postojanja glasa R, npr. Kako radi motor? RRRRR, Kako truba trubi? TRU-TRU, Kad je hladno kažeš? BRRRR

Nakon ovih vježbi radi se na glasnom i produženom izgovaranju glasa R u kombinaciji sa ostalim glasovima (GRRR, KRRR, BRRR, TRRR, DRRR, VRRR)”, objašnjava defektolog.

Ona kaže da vježbe imaju svoj redosled.

“Preporučuje se da se vježbanje glasa R ne počinje sa riječima koje počinju ovim glasom, već sa riječima gdje je glas u medijalnom položaju (u sredini riječi). Tretman se počinje riječima koje počinju kombinacijom ploziva i glasa R (TRava, DRug, PRuga,..), nastavlja se riječima u kojima su ovi klasteri u sredini (suTRa, oDRed, oPRema..), zatim riječima sa inicijalnim položajem glasa R (Ram, Robot, Ručak, Reč, Ris), medijalnim (moRe, SaRa, baRa…), finalnim položajem (BoR, daR, baR, caR) i riječima koje sadrže ostale klastere (SRna, ZRno, MRva, VRanje…).

Dalje uvježbavanje izgovora glasa R se odnosi na ponavljanje riječi koje sadrže dva glasa R (RotoR, naRatoR), rečenica, priča i pjesama u kojima preovladava ovaj glas. Kada dijete ovlada pravilnom artikulacijom glasa R radi se diskriminacija sa glasovima L, J i V (da dijete ne bi zamjenjivalo glas R sa navedenim glasovima)”, kaže naša sagovornica.

