Evo kakvog partnera žene najviše vole

Pripadnicama ljepšeg pola između 18. i 30. godine starosti jedan od najvažnijih kriterijuma pri izboru partnera predstavlja - obrazovanje.

To je pokazala studija Tehnološkog univerziteta Kvinslend, u kojoj je učestvovalo oko 40.000 korisnika sajta za upoznavanje.



Ispitujući oba pola u rasponu od 18 do 80 godina, tim stručnjaka analizirao je više od 250.000 interakcija korisnika najpouzdanijeg australijskog sajta za upoznavanje.



Vođa istraživanja doktor Stiven Vajt je sa svojim timom zaključio da dame do 30. godine života traže partnere istog ili višeg nivoa obrazovanja.



"Evolucija je otkrila da su žene veoma selektivne prilikom izbora saputnika", objašnjava Vajt.



"Ispostavilo se da koriste obrazovanje kao jedan od indikatora, zato što se ono povezuje sa inteligencijom i društvenim statusom - vrlo poželjnim atributima", ističe on.



Muškarci su manje izbirljivi do četrdesetih, ali zato poslije tog perioda imaju daleko veće zahtjeve od žena.

