Faktori koji neutrališu stres spašavaju život

Medicinski eksperti već godinama objavljuju da je najbolji način za očuvanje zdravlja kontrolisati svoju tjelesnu težinu, krvni pritisak, nivo holesterola i šećera u krvi. Koji bi od ta četiri faktora trebalo najviše da brine? Istraživači su našli da njihov udružen, zajednički učinak čini najviše štete. Zanimljivo, stres je faktor koji može biti ključni „okidač“ koji pokreće tu po život opasnu kombinaciju, nazvanu „smrtonosni kvartet“.

Opsežna naučna ispitivanja pokazala su da hronični psihički stres može dovesti do lančanih reakcija u endokrinološkom sistemu čovjeka. Stvaraju se abnormalno velike količine stres hormona kortizola. To može rezultirati povećanim skladištenjem trbušnih masnoća, povećanim nivoima insulina u krvi (koje se povezuje sa srčanim infarktom, šećernom bolesti i moždanim udarom), visokim krvnim pritiskom, nezadovoljavajućom situacijom s holesterolom i drugim problemima

Dugotrajni stres i način na koji na njega reagujemo okrivljuje se za pušenje, prekomjerno uzimanje hrane, prekomjerno pijenje alkoholnih pića i nedovoljno tjelesnog vježbanja. Geni, razumljivo, igraju ulogu, ali može se ući u borbu protiv nezdrave porodične istorije, prihvatajući zdraviji, uravnoteženiji stil života. Ovdje je nekoliko načina uz pomoć kojih možete da produžite život:

Držite pod kontrolom svoje raspoloženje

Naučnici su dugo vremena smatrali da su osobe ponašanja tipa A (one prekomjerno ambiciozne, koje puno rade, koje žele da učine što više u što manje vremena) bile najviše sklone srčanom udaru. Međutim, nije takmičenje borba za ostvarenje cilja ono što vodi prema bolesti. Mnogo je opasnije biti neprijateljski raspoložen, ljut i ciničan. Ispitivanja su pokazala da je velik broj onih koji su doživjeli infarkt dva sata prije tog incidenta bilo vrlo ljutito. Ako se stres toliko nagomila da se počinjete bijesno otresati na ljude oko sebe, zapitajte se: „Je li sve to vrijedno srčanog udara kojeg mogu zbog toga doživjeti?“

Foto: Shutterstock

Oraspoložite se

Već godinama se nagomilavaju dokazi koji povezuju depresiju s povećanim rizikom od infarkta srca. Fizička aktivnost se često previdi kao puno puta djelotvorno sredstvo protiv depresije. U jednom ispitivanju grupa klinički deprimiranih ljudi bila je uključena u program vježbi (žustar hod ili džoging 30 minuta, barem 3 puta nedjeljno). Nakon četiri mjeseca 60 posto njih nije više pokazivalo simptome depresije.

Riješite se velikog stomaka

Naučnici su otkrili da osobe koje nagomilavaju masno tkivo oko pasa, dakle one koje imaju veliki stomak, da češće obolijevaju od srčanih bolesti, dijabetesa i drugih oboljenja. Problemi postaju ozbiljni ako su vam mjere u pasu 87 cm ili više, ako ste žena, i 100 cm ili više, ako ste muškarac. I to važi bez obzira na visinu osobe. Izgubiti samo 5 do 10 posto tjelesne težine često može stabilizirati ili obrnuti uticaj gore spomenutog „smrtonosnog kvarteta“.

Ograničite svoje loše navike

Prekomjerno pijenje alkoholnih pića. Alkohol najviše doprinosi nagomilavanju trbušnog masnog tkiva.

Pušenje cigareta. Osim raka pluća ili emfizema, pušenje je opasno i zbog drugog razloga. I ono, kao i alkohol, pospješuje nakupljanje trbušnog masnog tkiva.

Foto: Shutterstock

Prekomjerno uzimanje kofeina. Umjereno uzimanje kofeina izgleda da nije štetno za većinu ljudi. Međutim, nedavna ispitivanja ukazuju da ako osoba ima visoki kivni pritisak i porodičnu istoriju hipertenzije, pa pije velike količine kafe u vrijeme kad je pod stresom na poslu, to može izazvati opasan porast krvnog pritiska.

Oživljavajte metabolizam. Novija otkrića ukazuju da je zdrav metabolizam - ukupan zbroj svih fizičkih i kemijskih reakcija potrebnih za održavanje života - važniji nego samo srčano-plućna kondicija ili tjelesna težina. U nedavnom ispitivanju grupa muškaraca je bila uključena, kroz godinu dana, u program tjelovježbe niskog intenziteta. Iako se njihova srčano-plućna kondicija nije poboljšala, niti su izgubili na tjelesnoj težini, njihovo se metaboličko zdravlje (mjereno po tome koliko su dobro njihovi organizmi iskorištavali insulin) poboljšalo. Prema tome, ako vježbate, a primjećujete da ne gubite na težini, ipak nastavite s vježbom. Čak ako je u vašoj obitelji i inače dobra situacija sa krvosudnim sistemom, ipak je potrebno da redovno tjelesno vježbate.

Dobar tjelesni metabolizam je jedna od najboljih zaštita od srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa.



