Fitness Day u subotu u Podgorici

The Capital fitness centar i Intersport Crna Gora vas pozivaju na Fitness Day u Podgorici, koji se održava u subotu, 22. septembra, u atriumu The Capital Plaze.

Intersport Crna Gora, kao kompanija koja podržava zdrave stilove života, učestvuje u organizaciji ovogodišnjeg Fitness Day-a i, shodno svom sloganu Sport to the people, zastupa činjenicu da se sportom mogu baviti svi.

Fitness Day nastoji da motiviše što veći broj građana da se redovno bave rekreativnim sportom i da istakne uticaj fizičke aktivnosti na naše zdravlja i kvalitet života.

Tokom trajanja Fitness Day-a u centru The Capital Plaza biće organizovane posebne promocije partnera ovog događaja, a najaktivnije posjetioce očekuju vrijedne nagrade i pokloni. Svi prisutni će imati priliku da se upoznaju sa različitim fitnes progamima i da vježbaju uz instrukcije eminentnih instruktora The Capital fitness centra. Svaki pojedinačni program traje od 30 do 60 minuta i podrazumijeva različite vježbe koordinacije pokreta, brzine, snage, izdržljivosti i fleksibilnosti za sve uzraste, uz korišćenje velikog broja najmodernijih rekvizita.

Foto: Promo

Program će se održavati u jutarnjim i popodnevnim časovima, po sljedećem rasporedu:

09h – 10h - Smart Gym - fitnes za djecu - sportske igrice i takmičenje za djecu, a za najbolje učesnike su obezbjeđene posebne nagrade

10h – 11h - Fitnes za mame – sa instruktorkom Jovanom Vukotić

16h – 16.30h - MM Step Aerobic - sa instruktorkom Minom Mandić

16.30h – 17.30h - Body Pump/Body Combat - sa instruktorima Tinom Minić i Filipom Vujadinovićem

17:30h – 18.30h – gost Fitness Day-a - City fitness iz Nikšića

18:30h – 19h – Spinning - sa instruktorom Igorom Fatićem

Partneri ovogodišnjeg Fitness Day-a:

Level Up

Smart Gym

Multikom Retail

Techno Gym

Crveni krst Crne Gore

Udruženje Sportske Medicine Crne Gore

Planeta Kids

Kimbo Espresso Italiano

Bonella Green Bazaar

Banya Wellness&Spa

