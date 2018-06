Gdje griješimo prilikom depilacije?

Iako su mnoge od nas počele da se depiliraju, ili briju, još u osnovnoj školi (kad vjerovatno još uvijek nije bilo pravog razloga za to), dugo iskustvo nije garancija da ne pravimo početničke greške. Otkrivamo vam neke od najčešćih depil-zamki i pomažemo vam da ih izbjegnete.

GREŠKA 1: Izostavljanje pilinga

Eksfolijacija je najbolja preventiva za urastanje dlaka, bez obzira na metod njihovog uklanjanja. Ukoliko se već borite s uraslim dlačicama, uradite piling nekim blagim sredstvom iz ove kategorije. Da biste spriječili ovu neprijatnu pojavu, svakodnevno koristite losion za tijelo sa alfahidroksilnim kiselinama (AHA). Ovi preparati omekšavaju sloj izumrlih ćelija, čime se spriječava zadržavanje dlake ispod kože. Ako ste skloni urastanju dlaka nakon depilacije toplim voskom, utrljajte AHA losion u oblast za depilaciju dva dana pre i tri dana nakon tretmana u salonu.

GREŠKA 2: Pravljenje grimasa pri čupkanju obrva

Čupkanje obrva nije trenutak da pravite grimase u ogledalu – bilo da se radi o pokušaju da bolje vidite šta radite ili o stiskanju očiju usljed bola. Podizanje obrva narušava njihovu prirodnu liniju rasta i onemogućava simetrično oblikovanje. Najbolje je da opustite lice koliko god to možete. Ako vam smeta bol izazvan čupkanjem, dio ispod obrva protrljajte kockom leda, što će djelovati kao svojevrsni lokalni anestetik.

GREŠKA 3: Brijanje rano ujutru

Brijanje na kraju jutarnjeg tuširanja jeste ušteda vremena, ali ne daje ravnomjerne rezultate niti glatku kožu. Tokom noćnog sna noge otiču, što znači da je određen dio dlake uvučen u kožu. Najbolje je da se brijete uveče – radi preciznijeg rezultata.

GREŠKA 4: Depilacija u toploj kupci

Duži boravak u toploj vodi takođe izaziva blago oticanje nogu, zbog čega brijanje i kupanje ne treba istovremeno da se odvijaju. No, ako iz određenih razloga to ipak želite da uradite, neka to bude na samom početku – u prvih deset minuta u kadi. Što duže budete čekali, koža nogu djelovaće pod prstima kao kaktus!

GREŠKA 5: Česte depilacije voskom

Potreba da se ponovi depilacija ili, još gore, da se posegne za brijačem na prvi znak malja sasvim je razumljiva. Ipak, pokušajte da se suzdržite. Između dvije depilacije toplim voskom moraju proći četiri nedelje, kako bi dlaka postigla adekvatnu dužinu da bi je vosak mogao ”uhvatiti”. Pravilo je da malje na preponama i nogama treba da budu dužine šest milimetara, a deblja i čvršća dlaka dužine oko centimetar.

GREŠKA 6: Nepravilna depilacija kod kuće

Ovaj postupak u kozmetičkom salonu uvijek deluje krajnje jednostavno – koža se ravnomerno premaže voskom i prekrije se trakama gaze koje se energično vuku. No, ako pokušate to da uradite u kućnim uslovima, postoji jedna ključna stvar koju morate da imate na umu: uvijek zategnite kožu u suprotnom smjeru. Ako to ne učinite, posljedice će biti veliki – bolni podlivi.

GREŠKA 7: Depilacija voskom tokom onih dana

Menstracija je vjerovatno jedan od faktora kojima se vodite kad zakazujete depilaciju nogu u salonu. Ipak, o tome treba da razmišljate i kada uklanjate malje s drugih djelova tijela, ako želite da izbjegnete pojačan bol. Hormonski disbalans i pojačan dotok krvi samo su neke od promjena za vreme menstruacije zbog kojih se snižava prag bola. Gotovo sve žene osjećaju više neprijatnosti tokom depilacije neposredno prije, tokom i odmah nakon menstruacije. Najbolje je da radite depilaciju na sredini ciklusa, u vrijeme ovulacije, prenosi Lepota i zdravlje.

