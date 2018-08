Hijaluronski fileri: Dobre i loše strane

Hijaluronski fileri koriste se za izglađivanje i popunjavanje bora, a baza im je hijaluronska kiselina koju prirodno nalazimo u našem organizmu. Dermalni fileri na bazi hijaluronske kiseline postali su popularni nakon botoksa i silikonskih filera, posebno jer ne uzrokuju toliko negativne posljedice kakve su zabilježene s prethodne dvije vrste, a dobrobiti je mnogo.

Hijaluronska kiselina nalazi se u našoj koži, uz kolagen i ostale aktivne supstance koje održavaju kožu mladolikom. Njena uloga je da zadržava vodu, sprječava isušivanje kože te pruža volumen i pospješuje zacjeljivanje. Nažalost, tokom godina nivo hijaluronske kiseline opada, a koža postaje opuštena, dehidrirana i gubi na volumenu.

Uz opadanje hijaluronske kiseline i kolagena, na koži primjećujemo prve bore i fine linije, dok je elastičnost vidno smanjena. Upravo zbog ovih problema starenja kože, na snagu su došli hijaluronski dermalni fileri koji pomažu koži da vrati elastičnost i vlagu te popuniti bore. Zahvati ubrizgavanja hijaluronskih filera su takođe veoma brzi, a rezultati su gotovo odmah vidljivi.

Foto: Shutterstock

Dobre strane hijaluronskih filera za kožu su: Popunjavaju bore i smanjuju njihovu vidljivost, vraćaju vlagu i hidratizuju kožu, povećavaju elastičnosti kože, vidno revitalizuju kožu, mogu se koristiti za sve zone lica, vraćaju izgubljeni volumen koži (popunjavanje obraza), podstiču stvaranje novog kolagena, koriste se za povećanje usana i lifting cijelog lica, znatno manje nuspojava za razliku od drugih filera.

Fileri su u zadnje vrijeme izrazito popularni ne samo za revitalizaciju kože već i za korekciju izgleda. Koriste se za popunjavanje usana i obraza, naglašavanje jagodica, korekciju nosa, podočnjaka i brade te za lifting čitavog lica. Popularni su upravo jer omogućavaju zadržavanje prirodnog izgleda kontura lica, bez da ugrožavaju mimiku lica.

Hijaluronski fileri uglavnom sadrže hijaluronsku kiselinu uz moguće dodatke drugih aktivnih sastojaka. Koncentracija hijaluronske kiseline zavisi od postupka za koji se odlučimo, a njihovi rezultati traju od nekoliko mjeseci do par godina.

Postupak ubrizgavanja i rezultati

Sam postupak ubrizgavanja ne traje više od sat vremena, od početka do kraja tretmana. Prije ubrizgavanja, poželjno je temeljno očistiti lice i ukloniti svu šminku s područja koje tretiramo. Stručnjak će zatim na lice nanijeti anestetik za ublažavanje boli prilikom uboda igle te ubrizgavanja.

Foto: Shutterstock

Nakon određenog vremena koje je potrebno da bi anestetik djelovao, kreće aplikacija filera. Samo ubrizgavanje traje svega nekoliko minuta, zavisno od područja na koje se ubrizgava hijaluron. Rezultati su vidljivi gotovo odmah, dok oporavak kod većine klijenata nije potreban.

Otprilike 7 do 14 dana nakon tretmana vide se najbolji rezultati jer je potrebno neko vrijeme za preraspodjelu filera u koži. Djelovanje filera zavisi od njihovog sastava i koncentracije hijaluronske kiseline, no većinom se za revitalizaciju i vraćanje vlage koži govori o najkraćem djelovanju od nekoliko mjeseci. Kada je riječ o korekciji, rezultati mogu trajati do 20 mjeseci ili čak i duže.



Nuspojave

Hijaluronski fileri imaju najmanje zabilježenih nuspojava i neželjenih reakcija, za razliku od drugih dermalnih filera. Najčešće nuspojave nakon zahvata su crvenilo koje se povlači u roku nekoliko sati ili podlijev/otekline koje mogu trajati do sljedećeg dana.

Foto: Shutterstock

Ozbiljnije nuspojave uključuju alergijske reakcije, promjena oblika lica, nekroza tretiranog dijela kože, ožiljci i “rupe” nakon pogrešnog ubrizgavanja. Sve prethodno navedene nuspojave su izrazito rijetke, dok je najteža zabilježena reakcija sljepoća prilikom tretiranja podočnjaka.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)