Hrana za bijele zube: Jedite raznoliko, pijte zeleni čaj...

Probajte da jedete raznoliko, u što više boja jer su to obroci zdravi za zube, preporuka je stomatologa za bijele i zdrave zube.

- Izbjegavajte da jedete stvari koje vidite u reklamama na TV-u ili hranu koja je već zapakovana, jer su to obično stvari loše za ube. A kada su zubi loši, loše je i vaše zdravlje, kaže dr Luis Erlih, stomatolog, trener i model iz Sidneja.

On je zagovornik teorije o povezanosti oralne higijene s ukupnom dobrobiti svakog čovjeka. Smatra da treba izbjegavati glavne krivce za obojenost zuba, poput čaja, kafe i soseva od soje, prenosi Daily Mail.

Za doručak preporučuje omlet s puno svježeg povrća, jer je taj obrok, kaže, prepun vitamina A i D, a to je važno za snagu zuba i njihovu boju. Napominje da što su zubi zdraviji i jači, izgledaće bolje.

- Ukoliko ne volite jaja, jedite jogurt i bobice za doručak. Idealno bi bilo da je jogurt prirodni i organski jer klasični voćni su prepuni šećera. Takođe, treba biti svjestan toga da je jogurt prilično kiseo pa ga ne treba jesti previše, kaže on i dodaje da je mućkanje kokosovg ulja u ustima odlična stvar.

Po njemu je za ručak najbolje pojesti svježu salatu i neke proteine, poput organskih pilećih prsa ili mesa goveda hranjenog travom. To je, tvrdi, odlično za zdravlje zubnog mesa. Jedite i ribu. U salatu je dobro staviti i malo avokada i lanenih sjemenki jer su bogate omega-3 masnim kiselinama. Umjesto grickanja nezdrave hrane koja loše djeluje na zube preporučuje grickanje mrkve, stabljike celera, orašastih plodova... Takođe, poželite li nešto slatko, birajte voće, recimo jagode i borovnice.

- Pokušajte da jedete raznoliko, u što više boja jer su to obroci zdravi za zube. To im pomaže da zadrže bjelinu i zdravlje. Osim toga, vlakna iz hrane su važna za proizvodnju pljuvačke u ustima. Pljuvačka ispira usta i zube što smanjuje rizik od njihovog propadanja - kaže on

Trikovi protiv lošeg zadaha

Zeleni čaj je bogat flavonoidima koji potiču zdravlje, uključujući katehin koji ima antioksidacijski i antikancerogeni učinak u tijelu. S gledišta oralnog zdravlja pokazalo se da katehin zelenog čaja sprečava razvoj bakterija koje su zaslužne za bolesti desni. Polifenoli iz zelenog čaja, takođe, imaju učinak dezodorisanja usne šupljine, smanjuju količinu hlapljivih sumpornih spojeva koji doprinose lošem zadahu, objašnjava dr Erlih.

