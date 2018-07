Jedite dinju za lijepu kožu

Istraživanja su pokazala da redovna konzumacija dinje tokom njene sezone može učiniti vašu kožu ljepšom i zdravijom.

Hidrira i hrani kožu

Dinja sadrži vitamin K i E koji igraju ključnu ulogu u održavanju vaše kože zdravom, mekom i čistom. S obzirom na visok postotak vode, dinja će odlično hidrirati cijelo tijelo, uključujući i kožu – vaš najveći organ. Površinsko nanošenje dinje može ublažiti kožne iritacije i ubode insekata.

Podstiče regeneraciju kože

Vitamini A i C imaju čudesno djelovanje na kožu. Vitamin A, zajedno s vitaminom C podstiče regeneraciju kože i proizvodnju kolagena, vezivnog tkiva koji koži daje mladenački izgled. Od dinje možete praviti maske i nanositi je na površinu kože, ali ćete osjetiti jednake prednosti nakon same konzumacije.

Spriječava prijevremeno starenje kože

Dinja ima antioksidacijsko djelovanje i smanjuje nivo slobodnih radikala. Takođe će smanjiti štetu nastalu zbog slobodnih radikala. Neka istraživanja su pokazala da dinja može doprinijeti u zaštiti kože od UV zračenja, koje je vodeći uzrok prijevremenog nastanka starenja kože, prenosi Stil.

