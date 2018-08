Kako da poboljšate odnose sa svima u okolini?

Kako raspravljanje o teškim problemima možemo učiniti “svarljivijim” - u sendvič-tehnici zahtjev ili kritiku stavljamo između “dva komada hljeba”, odnosno između dvije pozitivne izjave. Tako nas sagovornik bolje čuje...

Bolji odnos s partnerom, prijateljima, kolegama

Ukoliko morate s nekim da raspravite o nekom teškom problemu, možda vam se čini da je najbolji direktan pristup kako bi sve bilo jasno. No, to može biti kontraproduktivno te umjesto konstruktivne otvorene rasprave za posljedicu može da ima to da se sagovornik postavi defenzivno te uopšte ne čuje (ili ne želi da čuje) vaše komentare i argumente, upozorava psihijatrica dr Džudit Orlof, autorka niza knjiga, među ostalim Emotional Freedom i The Empath’s Survival Guide.

Ona preporučuje tzv. sendvič-tehniku, “komunikacijsku tehniku koju mogu primijeniti svi (uključujući osjetljive ljude) kako bi transformisrali odnos sa svojim partnerom, prijateljima, porodicom i kolegama”.

Tražiti a ne zahtijevati

“Kad primjenjujete sendvič-tehniku, nešto zatražite, a ne zahtijevajte. Potom, kad komunicirate o teškom problemu, to što ste zatražili stavljate u sendvič između dvije pozitivne izjave. To je kreativan način izlaganja izazovnih tema kako bi vas ostali mogli da čuju”, objašnjava dr Orlof.

I daje primjer: “Recimo da treba vam više vremena za sebe. Prvo biste mogli reći: ‘Cijenim svu tvoju podršku i potrebna mi je tvoja pomoć u ovome.’ Potom zatražite: ‘Bilo bi sjajno da mogu više biti sam/a radi ‘dekompresije’. To će mi pomoći da poslije, kad sam s tobom, budem prisutniji/a.’”

Izražavajući svoje potrebe, jačamo svoje veze, ističe dr Orlof. Ne zaboravite da veza cvjeta kad se oboje osjećaju prihvaćeno. “Svi imamo probleme u vezi koje treba riješiti bez obzira na to koliko smo dobar spoj. Da bismo to učinili, potrebne su nam nježne, kreativne konverzacije.”

4 savjeta za primjenu sendvič-tehnike

Usredotočite se na jedan emocionalni problem i nemojte da se ponavljate - iako istovremeno možemo imati mnoge emocionalne probleme, iznošenje puno toga odjednom može biti previše i teško podnošljivo, kao i ponavljanje istog zahtjeva: sve će to pozitivnu promjenu učiniti praktično nemogućom.

Nemojte stvari da doživljavate lično, čak i kada one to zapravo jesu - to je važno ali i zahtjevno načelo, koje je temelj dobre komunikacije i harmonije u vezi. Pokušajte manje da reagujete na komentare te manje da budete centrirani kako “okidači” ne bi kod vas izazvali toliko čestu ili toliko intenzivnu reakciju kao dosad.

Razmotrite pravilo da nema “deranja” - mnogi ljudi, posebno oni osjetljivi, to ne mogu da podnesu. Vikanje je kontraproduktivno i može veoma da povrijedi sagovornika.

Nemojte nastojati da svima udovoljite niti pokušavati da popravite partnera - postanemo umorni kad pokušavamo da riješimo probleme drugih ljudi ili neprestano nastojimo da im udovoljimo na štetu vlastitih potreba.

Zato praktikujte “odvajanje s ljubavlju” i postavite granice. “Dar je pustiti drugima da budu svoji i suoče se s vlastitim teškoćama”, kaže dr Orlof.

