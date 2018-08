Kako nedostatak vode utiče na ljubimce?

U vrijeme veoma visokih temperatura svima je potrebna voda. Njome se najlakše rashladimo i osvježimo. Kako je ljudima potrebna voda za ugodan topao dan, tako je važna i kućnim ljubimcima.

Razlika je u tome što se mi možemo snaći, kupiti vodu, znamo gdje je ima, a pas to ne može da uradi. Životinje piju vodu odakle stignu, ali kada je vrućina ogromna, ni voda nije svuda dostupna. Moramo se postarati da naš ljubimac uvijek ima dovoljno vode i da ona prije svega bude sjveža.

Psi nerijetko proliju vodu koju ste im ostavili u posudici dok se ne vratite sa posla. Nije to nikakva agresivnost niti dosada. Psi vole da se rashlade vodom, pa nerijetko stanu šapicama u posudu sa vodom. Neki umiju da se zapljuskuju vodom prednjim šapama po bedrima i stomaku. Vlasnik bi trebalo da prati koliko njegov pas pije vode. To nam može pokazati mnoge važne stvari.

Koliko pije vode bez ikakve aktivnosti, koliko nakon skakanja i trčanja. To nam može pomoći i da uvidimo eventualni zdravstveni problem kod psa. Na koje zdravstvene tegobe ukazuje voda. Ukoliko pas pije premalo vode, to može da prouzrokuje dehidrataciju ili otkazivanje organa. Ovo može čak dovesti i do uginuća životinje.

Sa druge strane, ako pas pije previše vode, to može izazvati nadutost trbuha, smanjenje elektrolita, a to dalje može da dovede do zastoja rada srca i bubrega. Previše vode može da bude pokazatelj i šećerne bolesti. Velika žeđ može biti prouzrokovana hipokalemijom, odnosno smanjenom količinom kalijuma u krvi.

Psima se, kao i drugim sisarima, preporučuje između 44 i 66 ml vode po kilogramu težine. Naravno, oni će vodu piti i prema svojim potrebama. To znači da, recimo, ako psi jedu više suvu nego vlažnu hranu – onda će piti i više vode.

Količina vode zavisi i od veličine i aktivnosti psa. Ako planirate negdje na odmor sa svojim ljubimcem, ponesite mu dosta svježe tečnosti da bi mogao da se osvježi. Ne ostavljajte ga u kolima.

Ako ne možete da povede svog ljubimca na odmor, postarajte se da mu bude prijatno bez vas. Nađite nekoga od povjerenja ko će da ga pričuva i ko će mu pružiti svu potrebnu negu, pažnju i ljubav dok vi niste tu, kako biste bezbrižno putovali, prenose Nezavisne.

