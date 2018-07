Ko je (ne)zadovoljan seksom

Svaka druga mlada žena nezadovoljna je seksom, zabrinjavajući su zaključci britanskog istraživanja u kom je učestvovalo 7.300 pripadnica nježnijeg pola.

U kategoriji od 25. do 34. godine, čak 49 odsto žena žali se na manjak seksualnog uživanja. Poređenja radi, u grupi od 55. do 64. godine manje od trećine ispitanica reklo je da nije zadovoljno seksualnim životom. Doduše, ne zna se da li je razlog za to što one više uživaju u seksu ili im je, jednostavno, seks manje važan i ne zauzima visoko mjesto na listi njihovih prioriteta.

Ustanovljeno je i da je veća vjerovatnoća da će seksom biti nezadovoljne žene koje imaju polno prenosive bolesti, kao i one koje nemaju dobru komunikaciju sa partnerom i one koje češće piju alkohol.

Naučnici podsjećaju na to koliko je seksualni život značajan za mentalno i emotivno zdravlje, ali kažu da i dalje postoje stereotipi kad je riječ o ženskom uživanju u seksu, prenose Novosti.

