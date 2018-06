Koliko je dozvoljeno da mališani gledaju TV ili igraju igrice

Nove tehnologije brzo napreduju, svake godine pojavljuju se revolucionarna dostignuća, a posebno prednjače inovacije u razvoju kompjutera i telefona, kao i prateći programi.

Roditelji vjeruju da će svom djetetu korišćenjem ovih tehnologija (TV, računari i smart telefoni), u ranom uzrastu, omogućiti da se prilagodi na svijet budućnosti. Sve češća pojava u restoranima, parkovima, na plaži je da dijete od 5-6 godina sjedi i igra neku video igricu ili gleda omiljeni film ili seriju, ponekad i sa svojim roditeljima. Pojedina djeca u vrtiću imaju čak i svoje mobilne telefone. Ukoliko se roditelji opredijele da ipak kupe mobilni telefon svom djetetu, bolje je da bude telefon sa tastaturom (tipkama).

Savjet roditeljima

Puno se govori o tome gdje je granica, tj. koliko dijete mlađe od 6 godina smije da gleda u ekran. Američka akademija pedijatrije preporučuje da dJeca mlađa od 2 godine ne budu izložena svjetlosti ekrana uopšte. Isto tako, potrebno je biti oprezan i sa djecom uzrasta od 3 do 10 godina. Nažalost još niko nije odredio gdje je granica i koliko dijete u razvoju smije da gleda u ekran.

Savjet roditeljima je da ograniče gledanje u ekran, na primjer ukoliko dijete gleda pola sata TV program, mora da ima najmanje sat vremena kompenzatorne aktivnosti (trčanje, skakanje, igralište…), a ako gleda sat vremena TV onda mora da ima dva sata kompenzatorne igre.

Dijete mora biti u pokretu

Ukoliko dijete ima mobilni telefon, roditelji moraju da znaju da mobilni telefon emituje talase koji mogu negativno da utiču na razvoj pojedinih struktura mozga, tako da je preporuka da dijete spava bez mobilnog telefona. Ovo se napominje jer često se može čuti da dijete koje ima smart telefon koristi taj telefon prije spavanja i igra omiljenu video igricu i odlaže ga pored kreveta ili stavlja ispod jastuka.

Dijete mora da se kreće kako bi u pokretu razvijalo svoje sposobnosti, tako da roditelji moraju da budu kreativni i da osmisle igre kako bi animirali dijete. A to je sve teže, jer te igre moraju da budu interesantnije od onoga što nude TV i video igrice. Zato je važno uspostaviti pravila za dijete i odrediti koliko dnevno može da gleda TV ili igra video igrice. Preporuka je da to budu edukativne igre ili emisije. A ono što je nezamjenjivo, to je vrijeme koje roditelji provedu sa djetetom u parku, na igralištu, u šetnji, vožnji biciklom i sl, prenose Nezavisne.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)