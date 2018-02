Kristina je najljepša Evropljanka: Nije važno samo učestvovati, treba ići na pobjedu

Kristina Đurković, koja je na izboru za mis Crne Gore 2015. godine osvojila titulu mis šarma, sa takmičenja u Kuala Lumpuru u Maleziji vratila se sa lentom, jer je proglašena za najljepšu Evropljanku.

U ekskluzivnom intervjuu za “Vijesti”, Đurković je prenijela utiske sa izbora Miss Tourism World, te otkrila kako se osjećala u trenutku kada su je okitili lentom i kakvi su njeni budući planovi.

“Takmičenje je trajalo 20 dana, a iako mnogi kažu da ovakve manifestacije traju dugo, nisam imala takav osjećaj, jer bih o mojoj Crnoj Gori uvijek imala da kažem još nešto, jer se njene ljepote mogu prepričavati vjekovima”, odgovara ona, a zatim prenosi utiske:

“Osvojiti krunu i lentu najljepše djevojke u Evropi po mišljenju žirija i gledalaca ovog takmičenja me prvenstveno ispunjava ponosom, zato što sam uspjela da prezentujem svijetu svoju zemlju na pravi način”.

Đurković dodaje da joj je posebno drago što je obradovala sve one koji su je prije takmičenja podržavali.

“Moj uspjeh je potvrdio da ne treba posustati i gubiti nadu, nego biti istrajan i uporan u onome što se želi. Rukovodila sam se parolom mog oca: 'Nije bitno samo učestvovati, to je deviza gubitnika, bitno je učestvovati i ići na pobjedu”, poručuje mis, koja kaže da je postala svjesna uspjeha, tek kada su se slegli utisci.

“Biti proglašena za najljepšu Evropljanku na tako prestižnom takmičenju nije mala stvar. Euforija i dalje traje, pozivi sa svih strana, iskreni prijatelji se raduju i tu radost dijelim sa njima”, ističe ona, a zatim se prisjeća trenutka kada su je u konkurenciji od 30 djevojaka, koliko je bilo učesnica iz Evrope, proglasili za najljepšu.

“U prvom momentu nisam ni bila svjesna da prozivaju ime moje zemlje, tek kada su me djevojke pored oduševljeno pogledale i voditelj me ponovo pozvao, postala sam svjesna da sam uspjela. Izašla sam sa pomiješanim emocijama i rekla sebi da je tih nekoliko minuta na sceni kao pobjednik vrijedno jednogodišnjeh truda, ulaganja i priprema”, prepričala je Đurković, koja otkriva i da li je očekivala ovaj uspjeh.

“S obzirom na to da sam par dana ranije zbog veoma zahtjevnih i napornih vježbi koreografije zaradila povredu koljena, nisam previše očekivala zbog jake konkurencije, ali i činjenice da u finalu djevojke moraju imati svoj najbolji dan”, iskrena je ona.

“Mislila sam da neću uspjeti da izguram do kraja, međutim, mi 20 članova iz organizacije nas je pažljivo pratilo i ocjenjivalo svih 19 dana našeg boravka”, pojašnjava ona i ističe da se nije ocjenjivala samo ljepota, već i poznavanje svoje zemlje, tradicije, kulture, običaja, ali i prezentacija turističkih potencijala.

“Takođe i jaka volja i podrška najbližih su mi pomogli da na kraju izađem kao pobjednica, najviše u dijelu da se u teškim okolnostima oduprem jakom fizičkom bolu, a lenta je na kraju samo bila kruna onoga za šta sam se spremala godinu dana”, ispričala je Đurković koju je u Maleziju poslala agencija MissYu.

Kada su u pitanju zadaci na takmičenju, osim pomenutih promotivnih sposobnosti, koje najljepša Evropljanka poredi sa “polaganjem masterskog rada iz Turizma”, kaže da je žiri ocjenjivao i druge kvalitete.

“Gledalo se i koliko je djevojka kao model sposobna da na pisti iznese razne kreacije, pa smo imale par revija u nekoliko gradova Malezije. Vodilo se računa i o tome koliko su djevojke komunikativne međusobno, ali i obrazovane, vaspitane i harizmatične. Ovo takmičenje je zaista bilo zahtjevno, a u pripremama su mi pomogli glavni sponzor hotel Ramada, personalni treneri, profesori engleskog jezika i turizma i hotelijerstva”, nabraja Đurković, dodajući da je najveću podršku dobila od roditelja koji su bili sa njom u Maleziji. Ona se na pomoći zahvalila i UDG-u, odnosno Vatel univerzitetu i Aleksandri Martinović.

Đurković je tokom izbora nosila veliki broj toaleta, pa je otkrila ko je bio zadužen za njen izgled.

“Sve haljine su bile radovi jedne od najboljih kreatorki sa ovog područja, žene koja je osvojila nedjelje mode u Njujorku i Los Anđelesu i koja dominira na ovom podneblju - Sanje Bobar”, kazala je ona i zahvalila se dizajnerki “za svu nesebičnu pomoć, savjete i podršku”.

“Nositi njene haljine može biti samo veliki plus u odnosu na druge takmičarke, jer se u njima zaista osjećate fantastično”, poručila je ona.

Studira dva fakulteta u Beogradu

Ljepotica iz Tivta na kraju je otkrila koje su njene dužnosti nakon osvajanja tutule u Kuala Lumpuru.

“Mnogo veće nego do sada. Do ovog momenta sam bila ambasadorka svoje zemlje, a sada imam obavezu da prezentujem cijeli kontinent na dešavanjima ovog tipa. Već imam dosta zakazanih putovanja kao mis Evrope, nekoliko agencija me je kontaktiralo i ponudilo veoma dobre ugovore na polju modelinga, ali o svemu moram pažljivo da razmislim”, rekla je Đurković.

Ona navodi da joj je prioritet nadoknađivanje propuštenog na oba fakulteta koja studira i “opravdavanje očekivanja na tom, najvažnijem polju”.

“Studiram i diplomatiju i bezbjednost u Beogradu. Mnogi me pitaju kako sve stižem, a odgovor je velika volja i odricanje kada su u pitanju izlasci, šetnje i slično. Obaveze koje stavim ispred sebe se jednostavno moraju završiti”, istakla je ona.

