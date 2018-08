LaKvan Smit: Slavni moju odjeću čine vidljivom

Mladi američki dizajner LaKvan Smit, koji se drugi put predstavio crnogorskoj publici prošle sedmice na Internacionalnom modnom festivalu u Tivtu, “Vijestima” je pričao o utiscima sa crnogorskog primorja, svojim modnim počecima, saradnji sa slavnim damama...

“Bio sam odavno u Crnoj Gori, na Internacionalnoj smotri mode u Kotoru 2013. ili 2012. Divno iskustvo koje sam doživio tada bilo je podsticaj da dođem ponovo”, prisjeća se on.

“Sviđa mi se ovdje, mislim da je prelijepo. Porto Montenegro je divan, sviđaju mi se brodovi u vodi ispred hotela "Regent" koji je očaravajući, radnje... Osjećam se kao da sam na privatnom ostrvu”, zaključuje tridesetogodišnjak.

U njegovoj biografiji istaknuto je da je prvobitno želio da postane strip crtač, ali je svoju ljubav preusmjerio ka crtanju skica za modele, što potvđuje u intervjuu.

“I dalje crtam i skiciram, ali isključiivo u modi. Nije došlo do neke nagle promjene mišljenja, već se to desilo sasvim prirodno. Zaljubio sam se u ideju ilustracija, ali i u tekstile i dizajniranje”, pojasnio je modni dizajner.

“Odrastao sam u kući punoj žena koje vole modu i uvijek se dobro oblače, pa sam se uz njihov uticaj zaljubio u dizajniranje. Počeo sam veoma rano da se interesujem za modu i rad na njoj”, kaže on, a zatim izdvaja svoju baku kao nekoga ko je najviše zaslužan za njegov uspjeh.

Foto: Fabrika

“Imao sam svega 12 godina kada mi je kupila prvu šivaću mašinu. Za mene je to bio poseban period. Ona je prepoznala moj talenat i podsticala ga je i njegovala, zbog čega sam joj veoma zahvalan”, kaže dizajner iz Kvinsa.

Kao neko ko veći dio rada u modi posvećuje upravo skiciranju modela, Smit nije želio da propusti prvo veče Internacionalnog modnog festivala kada je otvorena izložba italijanskog kreatora Renata Balestre.

“Bio sam na otvaranju i mislim da su njegovi radovi prelijepi. Bio sam oduševljen”, prenosi jedan od omiljenih kreatora svjetskih pop zvijezda, pa njegove modele na koncertima i događajima nose Bijonse, Lejdi Gaga, Rijana, Dženifer Lopez, ali i teniserka Serena Vilijams.

Kada mladi dizajner izgradi svoje ime u svijetu Holivuda, slavni će bez razmišljanja kupiti ili pozajmiti njegovu kreaciju, međutim, kako i sam Smit priznaje, najteže je doći do tog momenta, odnosno prelomnog trenutka kada ga “otkrije” neka zvijezda i tako izreklamira.

“Mislim da je više načina na koji sam to postigao, ali najbitnije je povezivanje sa ljudima i ostvarivanje kontakata. Odrastanje u Njujorku omogućavati da poznaješ prave ljude, što ti daje veće mogućnosti u odnosu na ostale”, otkriva on.

“Tu su i društvene mreže, koje su takođe sjajna platforma za ostvarivanje kontakta sa uticajnim i bitnim ljudima u poslu kojim se baviš. Pored svega toga, konstantno sam radio na sopstvenom promovisanju i gurao naprijed. Bio sam veoma uporan i posvećen svom radu, ali i cilju da u moju odjeću obučem poznate ličnosti, učinim je vidljivom”, nastavlja on.

“Uz sve to veoma je bitno da ostaneš dosljedan sebi i jedinstven, da nastavljaš da radiš na novim kolekcijama. Sve je to dio velikog dijaloga između dizajnera i klijenta”, smatra Smit, koji je odbio molbu da izdvoji omiljenu mušteriju.

Foto: Fabrika

“Nemam nekoga koga bih izdvojio, jer mislim da su sve one nevjerovatne žene i zahvalan sam na prilici da radim sa njima. To je zabavno, uzbudljivo i nikada ne znaš šta da očekuješ... Ponosan sam na sve saradnje koje sam ostvario, na sve žene koje sam obukao, bez obzira na to da li su slavne ili ne. Mislim da je svaka saradnja posebna priča o meni, mojoj kompaniji i identitetu, ali i ženi koja me je inspirisala i želim da nastavim rad u tom pravcu”, ispričao je Smit.

Najveći san velikog dijela mladih dizajnera širom svijeta je upravo ono što je Smitu pošlo za rukom, da u svojim kreacijama vide slavne ličnosti. S obzirom na to da mu se ta želja ostvarila, njujorški dizajner otkriva ambicije za blisku budućnost, među kojima je i cilj da svoju haljinu vidi na Oskarovom crvenom tepihu.

“Moj novi san je da izgradim svoj brend kao luksuznu modnu kuću, da otvorim radnje širom svijeta, ostvarim više saradnji sa drugim brendovima, još saradnji sa slavnim ličnostima... Još toliko toga je ispred mene što treba ostvariti. Tu je, naravno, i crveni tepih prije dodjele Oskara”, priznao je on.

Foto: Fabrika

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)