Lazar Ilić inspiraciju pronašao u "Velikom Getsbiju"

Crnogorski modni dizajner Lazar Ilić predstaviće svoju novu kolekciju u okviru 21. GP Contour Fashion Connectiona, koji će se u Kristalnoj dvorani na Imanju Knjaz održati 11. i 12. aprila sa početkom u 21 sat.

O novoj kolekciji koju će publika moći da pogleda druge večeri, Ilić je pričao za “Vijesti”, kao i o brendu Hunt na kojem radi sa sestrom Kristinom Ilić.

Foto: Aleksandar Jaredić

“Inspiracija je Great Gatsby (Veliki Getsbi), glamur, raskoš, žurke, perje… I, naravno, ljubav. Kada se svi navedeni segmenti uvežu na način na koji ih ja doživljavam, dobiju se jasne smjernice i kristalno čista inspiracija”, ističe Ilić, a zatim otkriva koji je to detalj koji sve modele povezuje u jednu cjelinu.

“Kao i godinama unazad imam metalik pojaseve koji negdje i najbolje predstavljaju mene, a sa druge strane u kolekciji je evidentna i nit koja se provlačila i kroz prethodnu kolekciju: akcenat je na ručnom radu. Svaki model je ručno opšiven 3D čipkom, perlicama, biserima… To je takođe nešto što je detalj na svim modelima u različitim varijantama”, kaže on, a zatim otkriva i koliko vremena je posvetio radu na novim modelima.

Foto: Aleksandar Jaredić

“Činjenica da je izrada komada koji čine ovu kolekciju trajala više od tri mjeseca, dovoljno govori o koliko zahtjevnoj kolekciji je riječ. Meni lično, ova kolekcija je predstavljala veliki izazov u dizajnerskom smislu”, odgovara on, a zatim ističe da je po završetku tada “izuzetno zadovoljan”.

“...Jer je izrada perfektna, a kompletna kolekcija tačno onakva kakvu sam je i zamišljao”, tvrdi Ilić, čija kolekcija sadrži 20 modela.

Na pitanje kakvom tipu žene je namijenjena ova kolekcija, on odgovara:

“Misterioznoj, a takva žena je na momente vesela i razigrana, nekad zamišljena i daleka, ali nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ona budi interesovanje okoline, o njoj svi pričaju, a ona ipak ostaje za sve i dalje misteriozna i nedokučiva”.

S obzirom na to da je za Ilića karakteristično da akcenat stavlja na seksipilnost, kaže, da ni ovoga puta nije odustao od toga cilja.

Foto: Aleksandar Jaredić

“U svakom smislu te riječi sam seksipilan, kada su u pitanju moje haljine, čak i one koje su veoma zatvorene, jer se trudim da svaki izrez i šav bude na svom mjestu. Tako da će i ovoga puta svaka, od prve do posljednje haljine, bez obzira na to da li su bež ili crne, biti seksipilna”, obećava on.

Ilić otkriva i kakva očekivanja ima kada je u pitanju predstavljanje na modnoj manifestaciji, ali i od same kolekcije.

“Prirodno je da tokom osmišljavanja, realizacije, pa i prije javnog predstavljanja imamo određena očekivanja. Ova kolekcija je već sad, prije promocije na Fashion Connectionu prevazišla moja.Veći dio modela je prodat prije revije, tako da je i to jedan od dokaza da su očekivanja prevaziđena”, pohvalio se on.

Upitan šta ga odvaja od ostalih dizajnera Ilić kaže da ne želi da priča o kolegama čiji rad cijeni i poštuje.

“Svi dobro znamo međusobno ko koga poštuje i cijeni, a što se tiče dizajnera koji su umislili da su to – od njih me dijeli puno toga. Glupo mi je da pričam u svoje ime, neka drugi uvide razlike”, poručuje on.

“Biti dizajner i umisliti da si dizajner su dva potpuno različita pojma. Moda je toliko široka, lijepa i inspirativna oblast da ne čudi želja sve većeg broja i dama i muškaraca da se njom bave. Naročito kod nas, realnost je pokazala da, pogotovo u posljednje vrijeme, sve više ima pokušaja da se neko nametne u modnom svijetu. U stilu: Ne ostvarih se u ‘ovom’ poslu, pa bih da budem dizajner”, smatra Ilić.

“Slične pokušaje podržavaju i pojedini organizatori modnih događaja, pa stvaraju klimu u kojoj svako može da bude dizajner. I od tih silnih pokušaja, poneko se izdvoji, a ostali ostanu ‘u pokušaju. Ne postaje se kreator preko noći. Moda je ozbiljna priča”, zaključuje on.

U okviru modne manifestacije Fashion Connection, pored Ilića predstaviće se i Nataša Pejović, Isidora Ceković i Julija Nikčević, a nakon prošlogodišnje diplomske revije studenata Fakulteta za dizajn i multimediju UDG koja je privukla veliku pažnju, predstaviće se i nova generacija mladih dizajnera.

Drugo veče rezervisano je i za brend Lumi by Paris i Dejanu Lukić, a zaštitno lice manifestacije je Nevena Živković.

Sve postiže, jer nema svoj život

Ilić je nedavno na sajmu za maturante i polumaturante predstavio veliki broj novih haljina za tu priliku, kako samostalno, tako i sa brendom Hunt, a na pitanje kako uspijeva sve da postigne, uz smijeh odgovara da nema svoj život.

“Vrlo jednostavno. Sva moja energija je usredsređena na posao. Donio sam odluku da dam sve od sebe, a ako ova godina prođe onako kako sam je ja zamislio, onda ćemo biti mnogo veći nego što sam se ranije nadao”, pojašnjava on.

“Atelier Ilić radi punom parom. Kristina i ja se trudimo da ne radimo sezonski, već da u svakom periodu inoviramo ponudu modela. U tome i uspijevamo, jer smo u mogućnosti da konstantno našim klijentima ponudimo novitete. Planova ima mnogo. Ipak, godine iza mene naučile su me da o planovima ne govorim. To iskustvo mi je veoma dragocjeno i od tog stava ne odstupam”, poručuje dizajner.

