Lazar Ilić od prodaje haljina kupuje aparat za onkologiju

U okviru jesenjeg 22. izdanja Xiaomi Fashion Connectiona, koji će 27. i 28. oktobra biti održan u restoranu Porto u Podgorici, crnogorski dizajner Lazar Ilić predstaviće svoje nove radove publici u okviru velike samostalne revije.

Osim što je ovo njegova prva velika samostalna kolekcija, Ilić je odlučio da se izdvoji i humanitarnom aktivnošću, pa će tako donirati pet haljina, a novac prikupljen od njihove prodaje biće proslijeđen Kliničkom centru Crne Gore, odnosno za kupovinu aparata za Onkološko odjeljenje.

Pričajući za “Magazin”, mladi dizajner se prisjetio kako je, prije nešto više od šest mjeseci, došao na ideju da napravi kolekciju sa kojom će pokušati da olakša borbu ženama kojima je dijagnostifikovan karcinom, a kojoj je dao simboličan naziv „Slavimo život“.

„Do ideje je došlo, nažalost, iz nekog ličnog i privatnog primjera, a to je da je moja tetka Ljubinka koja se već treći put bori sa karcinomom. Negdje ljetos se desio razgovor sa njom koji je na mene uticao, pa u šali kažem da je ona bila jedan od idejnih tvoraca“, počinje razgovor Ilić.

„Nakon razgovora sa njom sam zaključio da je to žena koja, bez obzira što već treći put ima problem, ima veliku volju za životom, nije pala psihički, nije potonula, nije se predala i boriće se sve dok to ne bude riješeno, daj Bože, u najskorijem mogućem periodu“, ističe on.

Kako kaže, upravo zbog toga što je cijela kolekcija u znaku humanitarnosti, izrazio je želju da njeno predstavljanje ne bude iste večeri kada će i ostali dizajneri imati revije, već odvojeno.

„Tu se rodila ideja da to bude samostalna revija. Jasna (Božović) i Danijela (Mujović) su mi maksimalno izašle u susret i ovoga puta, čak i sa oganizacijom da bi to bilo u mjesecu oktobru koji je mjesec borbe protiv raka dojke, iako moja tetka nema konkretno problem raka dojke“, nastavlja Ilić.

„Nekako sam sistemom eliminacije odlučio da je ovo ipak pravi momenat da se uradi tako nešto. Nakon toga sam odlučio da napravim veliku reviju sa sedam različitih segmenata, svaki će imati po pet modela, a da iz svakog poklonim, odnosnom doniram jednu haljinu za nevladinu organizaciju ‘Zdrava Dona Montenegrina’. Istraživao sam koje su to nevladine organizacije koje bi mi mogle najviše pomoći u smislu da imaju aktivnosti koje imaju efekta...“, objašnjava on.

U početku, dizajner nije znao koji je pravi način da pomogne, ali se nakon određenog vremena ideja o kupovini aparata za onkologiju izdvojila kao najbolja i najkorisnija.

„I sam sam se pitao da li možda treba pomoći jednoj osobi kojoj je najpotrebnije, ali sam shvatio da bi najveća korist bila da se od prikupljenog novca kupi aparat koji onkologiji u tom momentu bude najviše potreban, tako da je negdje cilj da se na taj način pomogne što većem broju žena“, tvrdi on.

Kako se pohvalio, već postoje naznake da će akcija biti uspješna, s obzirom na to da je nekoliko haljina već prodato.

„To me veoma raduje. Kada su ljudi čuli za akciju, sami su počeli da se javljaju i nude da budu ti koji će kupiti haljinu i na taj način pomoći, tako da je određeni broj njih već prodat, odnosno tri sigurno, četvrta je pod znakom pitanja. Nadamo se da će do revije taj broj dostići sedam i da se odmah po završetku revije može reagovati i kupiti potrebni aparat“, kaže on.

Crnogorski dizajner otkriva i zašto je odlučio da kolekcija bude sačinjena iz sedam segmenata, te po čemu se oni razlikuju.

„Podijeljeni su po materijalima, krojevima, ali i po prilikama za koje su namijenjeni. Za mene je ovo veliki broj modela - 35, jer sam do sada maksimalno radio 25 i to u nekim insotranim predstavljanjima. Negdje sam odlučio da izađem iz svoje zone komfora, što je takođe bila jedna inspiracija za ovu kolekciju“, ističe on.

Tako, kaže, u kolekciji nije koristio čipku, koja se može vidjeti u gotovo svim njegovim ranijim modelima.

„Nisam želio da radim nešto u čemu se ja osjećam komforno, odnosno nešto što znam da radim dobro, i onda sam odlučio da to bude sedam različitih segmenata u kojima ću spajati materijala koji se inače ne spajaju. Ima i puno ručno rađenih materijala koji imaju mnogo ručno šivenih bisera..“, nagovješatava dizajner.

On ističe da će posljednji model iz svakog segmenta najaviti sljedeći, pa će tako na kraju cijela kolekcija biti povezana u jednu cjelinu.

„U kolekciji ima haljina, kombinezona, suknji i džempera, a obuhvatio sam i dnevne varijante, svadbe, mature, novogodišnje proslave, koktele, tako da ima kreacija za svaku priliku. Međutim, veliki je akcenat stavljen i na stilizaciju. Zato što kada učestvujete na Fashion Connectionu ili Fashion Weeku, odnosno kada ima više dizajnera, tada nemate potpunu slobodu kao dizajner i umjetnik da iskažete svoju viziju do kraja“, odgovara Ilić.

„Tu si ograničen brojem modela, stilizacijuom, frizurom, šminkom i aksesoarom, jer i sljedeći dizajner ima te iste manekenke. Zato je ideja bila da se ova priča mora ispričati do kraja i u cjelosti, da bi sve izgledalo onako kako treba, tako da je jednako veliki akcenat na tome“, nastavlja on.

Kako kaže, u tome je dobio pomoć nakita AMely, dok je optika Mirković podržala projekat finansijski.

„Moja želja je bila da sve te elegantne i manje elegantne haljine mogu da se nose na milion različitih načina. One nisu namijenjene za jednu upotrebu ili izgled, već zaista imaju veću upotrebnu vrijednost i mogu se kombinovati“, opisuje on modele na kojima radi već šest mjeseci.

„Novina je da ću imati jedan ili dva muška modela, koji će takođe svojim izgledom izlaziti iz zone komfora. To stalno pominjem zato što sam na neki način pokušavao da se poistovjetim sa svim ti ženama koje imaju problem, tako što ću i ja izaći iz svoje zone komfora i raditi nešto što meni nije poznato i blisko. Negdje na taj način samo pokušati da budem izuzet iz blagostanja“, pojašnjava on.

U samoj izradi, ali i savjetima pomogla mu je sestra, Kristina Ilić, sa kojom ima brend “Hunt”, ali je i pored njene i podrške drugih i sam bio pomalo skeptičan.

„Bio sam u strahu, jer nisam navikao da imam toliko različitih segmenata. Kod mene kolekcije uglavnom imaju jednu nit koja prati čitavu kolekciju, ovoga puta je to šarenoliko, ima printa koji do sada nisam radio. Uvijek sam koristio jednobojne, jednostavne materijale. Nadam se da će se ljudima dopasti sve to sam pripremio“, poručuje on.

Za borbu protiv raka dojke bitni su i redovni pregledi

Crnogorski modni kreator iskoristio je priliku i da ukaže koliko su važni redovni pregledi u preventivi raka dojke.

“To je ekstremno bitno. To je zapravo bila moja prva ideja, da se uplati novac za određeni broj pregleda, ali smo zaključili da sistemom eliminacije ne možemo odlučiti koje osobe su bitne za pregled, a koje ne. Pregledi su izuzetno važni, jer kod svake bolesti koja se na vrijeme otkrije, veća je šansa da će se izliječiti. Zato apelujem na sve žene koje imaju i koje nemaju problem da barem jednom godišnje odu na pregled grudi, jer tako sprečavaju napredak te opake bolesti”, istakao je Ilić.

