Ljekari upozoravaju na opasne posljedice brzih dijeta

Jedan australijski doktor upozorava da su brze dijete, tj. dijete koje daju brze rezultate, veoma loše za zdravlje.

“Ako vam se kilaža drastično mijenja, odnosno ako skidate dosta kilograma u periodu od nekoliko sedmica, veliki dio te kilaže je zapravo samo tečnost, pa nećete smršati, već ćete da dehidrirate”, ističe dr Brad McKey.

“Ljudi se često zbog toga osjećaju konstantno umorno, imaju neprijatan zadah, imaju abdominalne probleme, a i srce izlažu velikom stresu”, kaže doktor.

On smatra da je zapravo jedan od najvećih problema brzih dijeta to što imaju veoma loš efekat na srce. Ovaj organ ulaže veliki napor da pumpa krv cijelom tijelu, a što su ljudi teži to se srce suočava sa većim otporom.

“Zatim, kada držite neku brzu dijetu, kilaža brzo spada i srcu to prija, ali zatim jednako brzo tu kilažu i vratite. Dakle, to nije postepena promjena, kakva bi trebalo da bude”, upozorava on.

Dr McKey kaže da postoje i određeni znakovi kojih bi ljudi trebalo da se paze, a koji pokazuju da brze dijete ozbiljno utiču na njihov organizam.

“Jedan od najčešćih znakova da imate probleme sa srcem je ako osjećate bol u centralnom dijelu grudi ili na tom dijelu tijela osjećate pritisak. Neki ljudi opisuju kao da im je pojas stegnut oko grudi”, objašnjava.

Posebno bi trebalo da budete oprezni ako se ovaj bol javi dok vježbate jer je tada, kaže doktor, tijelo izloženo najvećem naporu.

“Vašem tijelu je potrebno više kiseonika, a ako imate začepljene arterije, onda ćete vjerovatno osjećati i kao da ne možete dovoljno da udahnete”, dodaje on.

Brze dijete povećavaju krvni pritisak, smanjuju gustinu kostiju i mišićnu masu, dovode do konstipacije, a mogu da uzrokuju i glavobolje i vrtoglavice. Umjesto da brzo skidate kilograme, a onda ih brzo i vraćate, dr McKey kaže da bi cilj trebalo da vam bude postepeno i polako mršavljenje, koje će pratiti vaš ljekar. On ističe da je veoma važno da redovno kontrolišete krvni pritisak i holesterol i da vodite računa o tome da vam organizam uvijek bude hidriran.

“Dovoljno je da počnete tako što ćete krenuti u teretanu. Nije potrebno da počnete da se bavite nekim ekstremnim sportom, da angažujete ličnog trenera ili da ‘poludite’ u tom smislu”, objasnio je.

Ako već morate da napunite tanjir hranom, savjetuje da to bude povrće i eventualno da dodate komad mesa.

“Veoma je važno da unosite pet porcija povrća dnevno i dvije porcije voća”, dodaje doktor ističući da bi ljudi stariji od 50 godina trebalo da budu najoprezniji kada je riječ o zdravlju srca, ali da oni koji imaju istoriju srčanih bolesti u porodici o tome treba da misle i mnogo ranije, prenosi Ljepota i zdravlje.

