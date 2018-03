Loše za zdravlje: Pet namirnica koje nikada ne biste smjeli jesti

Ishrana ima direktan uticaj na naše zdravlje.

Prekomjerno povećanje tjelesne težine više škodi zdravlju od pothranjenosti, pokazuju nova istraživanja.

Donosimo vam listu od pet namirnica koje ne biste smjeli jesti, te koje najviše utiču na povećanje tjelesne težine.

Prerađeni mesni proizvodi

Prerađeno meso u namirnicama kao što su kobasice,salama uveliko škode zdravlju. Istraživanja su pokazala da konzumiranje prerađenog mesa doprinosi bolestima srca, karcinomu i preranoj smrti. Prerađeno meso takođe ima visok sadržaj soli koji povećava krvni pritisak. Nitrati koji se nalaze u ovim namirnicama takođe začepljuju arterije i povećavaju nivo šećera u krvi.

Vještački zaslađivači

Mnogi, kada pokušavaju izbjeći šećer, koriste vještačke zaslađivače, no nedavna studija pokazuje da ova vrsta zaslađivača povećava rizik od dijabetesa. U studiji objavljenom u časopisu Nature napisano je da tijelo ne probavlja vještački šećer, koji onda odlazi u crijeva i apsorbuje crijevne bakterije, mijenjajući njihovo ponašanje. Prema rezultatima, to uzrokuje brzi dobitak kilograma i povećava rizik od dijabetesa.

Gazirana pića

Višak šećera iz gaziranih pića, ostaje kao masnoća, što dovodi do gojaznosti, dijabetesa i visokog krvnog pritiska. Dnevni unos od jedne do dvije limenke gaziranog pića povećava rizik od dijabetesa kod mladih i povećava rizik od razvoja gihta za muškarce i žene.

Konzervisana hrana

Bisfenol A (BPA) je spoj pronađen u konzervama, i on ometa hormonsku regulaciju gena te je povezan s problemima poput ranog puberteta, gojaznosti i raka. Istraživanje iz 2013. objavljeno u Human Reproduction napomenulo je da je BPA koji se unosio kroz hranu doveo do mutacija jajnih ćelija kod žena, što je dovelo do poteškoća sa začećem. BPA čak može potaknuti razvoj raka dojke.

Margarin

Margarin je pun transmasnih kiselina koje mogu uzrokovati začepljenje arterija, ograničavajući protok krvi bogate kisikom u srce i uzrokujući srčane probleme, prenosi Radio Sarajevo.

