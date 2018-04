Magični limun: Sedam načina kako da iskoristite ovo voće

Limun je jedan od najzdravijih citrusa koji ima mnoštvo zdravstvenih benefita, međutim, mnogi nisu upoznati na koje načine se on sve može koristiti u svakodnevnom životu. Bogat je kalcijumom, magnezijumom, gvožđem, B i C vitaminom te fosforom.

Ovo voće pomaže u detoksifikaciji organizma, poboljšava imunološki sistem, čisti urinarni trakt, otklanja mitesere te pomaže u gubitku tjelesne težine.

Limunov sok je jedan od najmoćnijih prirodnih preparata za njegu kože. Često se dodaje u različite kreme, pilinge, losione i maske, a njegov snažan efekat je dokazan i u njezi kose, zuba i noktiju.

U nastavku teksta pročitajte nekoliko savjeta kako da svakodnevno iskoristite sve mogućnosti koje ovo voće pruža.

Nahranite kožu lica

Vatom nanesite limunov sok na lice kako biste ga nahranili, posvijetlili i ostavili ga svježim i nježnim.

Eliminišite mrlje na licu

Limunov sok nanesite na lice i ostavite da djeluje 15 minuta te se nakon toga umijte. Na taj način će vaša koža biti čista, posvijetlit će se tamne mrlje, kao i depigmentacije. Osim toga, limunov sok pomaže u sprječavanju nastanka akni.

Uklonite mitesere

Limun ima snažnu moć u uklanjanju mitesera s obzirom na to da je bogat vitaminom C i mineralima kao što su kalijum, magnezijum i kalcijum što ukazuje na to da ima i snažna antibakterijska dejstva.

Oporavite i nahranite nokte

Držite nokte umočene u sok limuna deset minuta kako biste ih posvijetlili i ojačali. Nakon toga ih očistite jednakim rastvorom količine bijelog sirćeta i vruće vode.

Spriječite ispucale usne

Prije nego krenete u krevet, nanesite limunov sok na suve i ispucale usne kako biste ih omekšali i s njih skinuli mrtve ćelije.

Limun koristite kao prirodni dezodorans

Prerežite limun na polovine i onda ih utrljajte ispod pazuha kako biste spriječili neugodan miris, znoj i to područje ostavili svježe i čisto. Nakon toga isperite toplom vodom.

Limunom posvijetlite kosu

Limunov sok je odličan način da prirodnim putem posvijetlite kosu, uradite pramenove i vratite joj sjaj. Rastvorite 50 ml svježe iscijeđenog limunovog soka sa 200 ml vode i raspršite po kosi. Za bolje efekte nanesite taj rastvor na kosu malo prije nego izađete na jako sunce.

Koristite limun u borbi protiv nastanka peruti

Limunov sok kontroliše svrab i iritaciju korijena te spriječava nastanak peruti. Balansira pH vrijednost i smanjuje lučenje sekreta i mašćenje kose.

Takođe, zbog antibakterijskih dejstava spriječava infekciju korijena. Pomiješajte sok dva limuna sa šoljom vode i raspršite po kosi nakon šamponiranja. Ostavite da djeluje pet minuta i nakon toga isperite vodom.

Uklonite strije

Strije su jedan od najvećih problema s kojima se žene suočavaju i najteže ih je ukloniti. Limun je je odličan način da ih se oslobodite. S obzirom na kiselost koju posjeduje limun će ukloniti mrtve ćelije na tijelu i podržati razvijanje novih. Narežite limun na kolutove i poredajte ih na one dijelove tijela gdje su najizraženije strije. Ostavite ih dok se ne osuše i nakon toga isperite toplom vodom te taj postupak ponavljajte nekoliko puta dnevno, prenosi klix.ba.

