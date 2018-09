Muškarci se brže opuštaju u vezama od žena

Neko se useli kod partnera odmah, drugi nikako da pokrene to pitanje, neko je opušten od prvog dana, drugi je "na note" i nakon šest mjeseci - svi smo različiti, ali većina je u početku veze prilično stegnuta, a kako vrijeme prolazi počinje da se opuštamo.

Šta je prosjek, koliko nam je potrebno da bismo bili opušteni pred partnerom - istraživali su britanski naučnici među 1.000 ispitanika i zaključili da kod muškaraca sve ide brže.

Parovi se najprije opuste kad je u pitanju masaža partnera u krevetu.

Muškarci to rade već nakon 2,4 meseca, a žene poslije 3,7.

Sljedeća stavka po brzini je - reći partneru da smo ga sanjali. Muškarci to rade nakon 2,6 mjeseci, žene poslije 3,3. Među ispitivanim pokazateljima intimnosti bili su i nošenje proteze u krevetu, buđenje partnera usred noći, ljubljenje prije pranja zuba.

Kao najproblematičnija stavka za koju je ispitanicima bilo potrebno najviše vremena ispostavilo se traženje ključa od stana.

Muškarcima je za to pitanje potrebno 7,7 mjeseci, ženama 8,8. Takođe, ženama nije prijatno ni da koriste toalet dok su otvorena vrata, to rade nakon 8,6 mjeseci, a muškarci su slobodniji, osmjele se na to tri mjeseca ranije, prenosi Radio Sarajevo.

