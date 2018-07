Muški zagrljaj ženi uliva sigurnost

I žene i muškarci podjednako žude za ljubavlju, a ono što ih zbližava, svakako je zagrljaj, koji na ljudsku psihu dJeluje magično, a naročito na žene.

Kada muškarac priđe ženi i zagrli je, on zatvori krug. To je krug nježnosti, topline i zaštite. I on stavlja ženu tačno u središte tog strastvenog kruga. Na taj način u tom trenutku muškarac daje ženi do znanja da je ona centar njegovog svijeta

U takvom zagrljaju žena kao da dobije krila. Krug ljubavi je miran i udoban, pa se žene u njemu osjećaju bezbjedno. Na taj način ona osjeća da nekome pripada, a to osjećanje svakoj ženi je od neprocjenjive vrijednosti.

U zagrljaju nestaju sve razlike, između muškarca i žene stoji samo iskrena ljubav, a to je osjećaj koji nema cijenu i izaziva duboku sreću u svakome od nas, prenosi Ljepota i zdravlje.

