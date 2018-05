U 118. broju Zdravlja pročitajte zašto treba propratiti mjesto ujeda krpelja i koje sve opasnosti mogu da vrebaju od naizgled bezazlenog događaja. Pročitajte savjete dr Marije Lakićević što uraditi nakon uboda.

Vrijeme je za gole noge. U našoj Zelenoj apoteci otkrijte kako da nakon uklanjanja dlaka njegujete osjetljivu kožu.

Osipi na koži su dosta česti i bezazleni. Međutim u kojim to situacijama bi trebalo poveriti računa o neobičnim pojavama.

Da li ste znali da Sunce može i da pokvari raspoloženje.

Zašto sunce jača mračne misli? Sunčevi zraci mijenjaju lučenje hormona, što može dovesti do ensanice, ona do umora, umor do ružnih misli.

Na šta sve naduti stomak upozorava - Ako zamišljaš put hrane, meso neće proći - Uprkos savjetima za izbacivanje namirnica životinjskog porijekla metabolički sindrom kardiovaskularne bolesti, kao i maligna oboljenja nijesu se smanjili, već znatno povećali u posljednjih deset godina - upozorava specijalista interne medicine Radmila Starčević. Vegani se zbog toga, na drugoj strani, ne kolebaju.

Kako zaustaviti štucanje, savjetuje dr Ivo Belan.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)