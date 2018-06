Naučnici: Mnoge žene u liječenju raka dojke mogu da preskoče hemoterapiju

Najveća studija koja je ikad sprovedena u liječenju od raka dojke pokazuje da većina žena sa najčešćim oblikom ove bolesti može da preskoči hemoterapiju bez umanjenja šanse da pobijede bolest.



Ovi rezultati će, kako se očekuje, poštedjeti do 70.000 pacijentkinja godišnje "agonije" hemoterapije i troškova za to liječenje.



Studija se odnosila na ranu fazu raka dojke koji se nije proširio na limfne čvorove i koji je hormonski pozitivan, što znači da mu rast podstiču estrogen ili progesteron i da nije tip za koji se koristi lijek Herceptin. Inače se duže sumnja u vrijednost hemoterapije u takvim slučajevima.



Oko 70 odsto žena sa najčešćim ranim oblikom raka dojke može da bude pošteđeno hemoterapije, navode naučnici. Nalazi su uslijedili poslije genetskih testova koji analiziraju opasnost tumora.



Uobičajeno liječenje raka dojke je operacija poslije koje se više godina uzima lijek koji blokira hormone. Međutim mnogim ženama se takođe prepisuje hemoterapija da bi se ubile moguće zalutale ćelije raka. Ljekari znaju da većini to nije potrebno ali ima malo dokaza oko toga ko može bezbjedno da je se liši.

Foto: Shutterstock

U studiji su ispitane 10,273 pacijentkinje testom zvanim Onkotajp DX (Oncotype DX) koji na uzorcima uzetim biopsijom mjeri aktivnost gena uključenih u rast ćelija i njihov odgovor na hormonsku terapiju, da se procijeni rizik da li će se rak vratiti.



Oko 17 odsto žena imalo je rezultate visokog rizika i savjetovana im je hemoterapija. Onih 16 odsto sa niskim rezultatima znaju da mogu da preskoče hemoterapiju.

Novi rezultati se odnose na 67 odsto žena čiji nalazi su pokazali da imaju srednji rizik. Sve su imale operacije i hormonsku terapiju, a polovina njih je takođe dobila i hemoterapiju.

Poslije devet godina 94 odsto žena iz obje grupe još su žive, a njih oko 84 odsto bez znakova raka, što znači da dodavanje hemoterapije u liječenje nije uticalo na šanse za preživljavanje.



Onkolozi navode da će ovi nalazi promijeniti praksu u bolnicama, i znače da žene u ovoj grupi oboljelih mogu bezbjedno da se liječe samo operacijom i hormonskom terapijom.



Hemoterapija se često koristi poslije operacije da se smanje šanse širenja raka dojke ili njegovog vraćanja. Ona spasava živote, ali nuspojave toksičnih ljekova idu od povraćanja, zamora i neplodnosti do trajnog nervnog bola.



O rezultatima studije raspravljalo se danas na onkološkoj konferenciji u Čikagu a objavljeni su u stručnom časopisu New England Journal of Medicine.



Studiju je finansirao Nacionalni institut za rak i neke fondacije, a njoj je bila namijenjena i zarada od prodaje američke poštanske marke za rak dojke.

