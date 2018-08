Naučnici: Što manje jedete za doručak, to su veće šanse da se udebljate

Ako niste sigurni koliko kalorija treba unijeti u tijelo doručkom kako biste spriječili debljanje, naučnici su otkrili točnu brojku.

Prema istraživanju objavljenom u American Journal of Epidemiology, što manje jedete, to je veći rizik: manje od 11 posto preporučenog dnevnog unosa kalorija za doručak može dovesti do debljanja.

U grubo, kažu naučnici, tijelo muškaraca treba oko 275 kalorija, a žene 220. Konzumiranje manje od preporučenog iznosa povezuju s povećanjem tjelesne težine.

Učesnici istraživanja koji su jeli manje od preporučene količine narednih su se godina udebljali kilogram i po.

Prema istraživanju, obilnim doručkom unosi se oko 22 posto preporučenog dnevnog unosa ili 550 kalorija.

Naprimjer, dva jaja na tostu imaju oko 502 kalorije. Naučnici kažu kako je dobro u doručak uključiti povrće poput gljiva i paradajza kako biste postigli preporučenu brojku kalorija bez da se okrenete nezdravoj hrani poput niskokaloričnih žitarica koje s druge strane imaju značajan udio šećera, prenosi Radio Sarajevo.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)