"O zdravlju" uz Vijesti: Koja su najopasnija dva sata u toku dana

Poklon dodatak „O zdravlju“ u svom 105. izdanju izdvaja priču o maloljetničkim trudnoćama sa doktoricom kolašinskog doma zdravlja dr Dankom Marković. Najsvježiji podaci, od prije dvije godine, ukazuju da je u Crnoj Gori bilo 58 maloljetnih trudnica, od kojih su dvije mlađe od 15 godina. Dr Marković je govorila o tome kakve sve rizike nosi trudnoća u mladim godinama i o tome kako treba podići svijest o zaštiti.



Aktuelne su i upale grla i ostale infekcije, a dr Maja Lakićević savjetuje kako da prepoznate i upoznate zimskog neprijatelja.

Za one koji najviše vjeruju prirodi smo pronašli ljekovite preparate protiv kašlja. Med, limun, luk i lovor će olakšati prehladu i smanjiti ga.



Žurba, stres, novac – trojstvo koje svakom čovjeku upropasti dan. Psiholozi savjetuju da se opustite, radite stvari koje volite, budete sa onima koje volite, vodite ljubav....ali šta se dešava kada „to“ ne možete? Erektilna dsfunkcija pogađa ogroman broj muškaraca, veći nego što zapravo mislite. A ona vas ponovo uvlači u krug trojca sa početka...Koji su uzroci impotencije i kako da ih prevaziđete, piše psiholog Miloš Perović. Seks je važan dio odnosa i ne mislite da ste jedini kojima se to događa!



Da je stanje uma važno, ne samo za seks i odnose, govori i tekst o tome šta sve može da vas boli zbog toga što brinete.



Doktorica Biljana Savić nam već godinama pomaže da nađemo balans. Ovoga puta se opustite i uživajte u zimi uz tople supe koje vam preporučuje.



Znate li da je jutro doba dana kada se najčešće dešavaju infarkti, moždani udari ili se izdvajaju neki drugi simtomi i posljedice oboljenja? Koja su to najopasnija dva sata tokom dana i još malo upoznavanja sa hronobiologijom možet naći u tekstu dr Iva Belana.



Svakog četvtka Vijesti vam poklanjaju dodatak „O zdravlju“.

Znamo što je najvažnije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)