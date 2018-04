Osam simptoma koji mogu da ukažu na rak jajnika

Rak jajnika je najteži oblik bolesti koja može da pogodi ženske reproduktivne organe. Za ovaj oblik raka dugo se smatralo da je tihi ubica jer nema simptome. Među najčešćim uzrocima su genetska predispozicija, uzrast, ali i pretjerana upotreba oralne kontracepcije.

Zanemarujući sve prateće simptome, ženama se u 80 posto slučajeva rak dijagnostikuje tek kada on dostigne naprednu fazu. Kada se otkrije na vrijeme, 94 posto žena živi duže od pet godina. Alarmantni znaci su bol u krstima i donjem stomaku u kombinaciji sa nadimanjem, problemima sa mokrenjem i pražnjenjem crijeva. Rijetko pogađa mlade žene, ali i to je moguće. Zato nikako ne ignorišite ove simptome:

1. Česti bolovi u leđima - Ukoliko ne patite od osteoporoze ili artritisa, onda ovi bolovi mogu biti ozbiljan simptom raka jajnika.

2. Bolovi u stomaku i karlici - Bol u stomaku i donjem dijelu leđa može biti posljedica drugih bolesti ili kancera na nekom drugom organu, ali ako se ova kombinacija simptoma pojavljuje redovno i pritom postoji odstupanje od normalnog funkcionisanja organizma, treba se obratiti ljekaru.

3. Neredovni ciklusi - Statistički, žene starije od 55 godina imaju visok rizik od raka jajnika. Međutim, to ne mora uvijek biti slučaj. Rak se može javiti čak i kod mladih djevojaka koje još nisu dobile menastruaciju.

4. Umor i prečesta iscrpljenost bez razloga - Nedostatak daha, mučnina i gubitak apetita, ekstremni umor mogu biti ozbiljni znaci da se pacijentkinja nalazi u nekom stadiju raka jajnika.

5. Bok prilikom polnog odnosa - Bol tokom seksa može biti još jedan jak pokazatelj da ste u ranom stadijumu raka jajnika. To se odnosi na bolove i pritisak u području karlice i potrebu za mokrenjem češće i hitno. Bez obzira na to da li je više ili manje bolno, najbolje je da se što prije konsultujete sa ginekologom.

6. Sitost - Nemojte se radovati ako gubite apetit. Ako poslije jako male količine hrane osjetite sitost, to je jedan od simptoma ove bolesti.

