Ovo su simptomi da ste pod velikim stresom

Mnogi ambiciozni ljudi žele da budu što bolji, žele da donose najbolje odluke i grabe svaku priliku.

„Posmatrala sam neko vrijeme kako se mnogi ljudi izlažu nevjerovatnom naporu, posebno mlađi ljudi“, kaže psiholog Medlin Lajtner i dodaje: „To počinje donošenjem izbora u karijeri i nastavlja se stalnim upoređivanjem sa kolegama.“

Jedan od glavnih uzroka tih napora jeste postojanje širokog spektra mogućnosti, a ljudi, prirodno, žele da ih iskoriste. Lajtnerova ističe da problem leži u tome što često ljudi nisu svesni toga kolikom pritisku se izlažu.

„Počinju to da shvataju tek kad se pojave nesanica, zujanje u ušima, strah od neuspeha ili neki drugi tipični simptomi stresa“, objašnjava ona.

Kako piše Riders dajdžest, ovo su znakovi koji ukazuju da ste bolesni zbog stresa:

Osip

Ako vam se na koži naglo pojave crvene kvržice koje svrbe, za to bi krivac mogao da bude stres, a ne alergija na nešto. Kada je telo pod prevelikim stresom, imuni sistem u tijelu slabi i teže mu je da se bori protiv bolesti. To je razlog zašto koža postaje previše osjetljiva na spoljne faktore - sapun, hladnoću ili vrućinu, na losion, deterdžent...

Debljanje

Stres podstiče pojačano otpuštanje kortizola, hormona stresa, koji narušava sposobnost tijela da obradi šećere u krvi. Zbog toga se menja i način na koji telo metabolizuje masnoće, proteine i ugljene hidrate, a to može da dovede do gomilanja viška kilograma. Stres je, takođe, često krivac za okretanje nezdravim prehrambenim navikama i prejedanju.

Glavobolja

Ako nikada niste previše patili od glavobolje, a u poslednje vreme je imate često, razlog može da bude previše stresa u vašem životu. Stres oslobađa određene hemikalije u mozgu koje mogu da uzrokuju promjene na živcima ili krvnim sudovima.

Nadutost i gorušica

Stres može da poremeti rad probavnog sistema na više načina - podstiče povećanu proizvodnju želudačne kiseline, što vodi do gorušica. Takođe, usporava preradu hrane iz želuca, a to uzrokuje nadutost. Kada se problemi s probavom nastave u debelom crijevu, mogući su i proliv ili grčevi.

Česte prehlade

Stres slabi imunitet, zbog čega možete da postanete skloniji prehladama. Istraživači sa Univerziteta Karnegi Melon u Pitsburgu zarazili su volontere virusom prehlade. Dio njih bio je pod stresom i kod njih je bilo dvostruko više oboljelih nego u grupi u kojoj stresa nije bilo.

Akne

Ako inače imate čisto lice i niste u tinejdžerskim godinama, a pojavile su vam se akne, to može biti zbog stresa. I u ovom slučaju za to je zaslužno pojačano lučenje kortizola. Tada žlezde proizvode više masnoća, a višak ostaje zarobljen u folikulima zajedno sa prljavštinom i mrtvim ćelijama kože, pa se pojavljuju akne.

Zbrka u glavi i psihičke bolesti nastaju zbog stresa

Previše kortizola u tijelu otežava koncentraciju i fokusiranje. Sve to vodi do problema s pamćenjem, depresije i anksioznosti

Opadanje kose

Jak i dugotrajan stres rezultuje takozvanom fazom odmaranja folikula dlake. To dovodi do pojačanog opadanja kose. Takođe, može uzrokovati to da imuni sistem napadne folikule, pa će i u tom slučaju kosa da vam opada. Kosa može da oslabi i zbog nedostatka gvožđa u organizmu, piše Riders dajdžest.

