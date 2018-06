Ovo su uzroci neugodnog mirisa tijela

Miris tijela ljude može osramotiti i dovesti u neugodne situacije, a za to postoji nekoliko uzroka, od gena pa do načina ishrane.

Bakterije

U tijelu postoje dvije vrste znojnih žlijezda, a to su apokrine i ekrine žlijezde. Ekrine žijezde pomažu u regulisanju tjelesne temperature, a njihove izlučevine se nalaze u cijelom organizmu. Te izlučevine su sačinjene od soli i vode te su uglavnom bez mirisa. Apokrne žlijezde se nalaze u blizini folikula dlaka, ispod pazuha, na skalpu i u predjelu polnih organa. One poizvode znoj iz proteina i lipida. Kada bakterije dođu u kontakt s apokrinom žlijezdom, one uzrokuju hemijsku reakciju te se oslobađa neugodan miris. Zbog toga je miris tijela neugodan, a kada se tijelo izloži visokim teperaturama, kada je čovjek napet ili pod stresom, taj miris se osjeti.

Tjelesna težina

Još jedan razlog zbog kojeg tijelo ima neugodan miris jeste težina. Osobe s viškom kilograma obično imaju problema s neugodnim mirisom, a razlog za to je dodatni napor potreban za obavljanje različitih aktivnosti. Takođe, znoj se može zadržavati u debelim slojevima kože, a to je rizik od razvoja bakterija.

Stres

Iako to neki nisu znali, stres zaista može biti uzrok neugodnog mirisa tijela. Kad ste pod stresom, apokrine žlijezde su aktivne, nakon čega se javlja neugodan miris tijela.

Sindrom ribljeg mirisa

Sindrom ribljeg mirisa je rijetko medicinsko stanje koje se ogleda u neugodnom ribljem mirisu tijela. Taj miris može uticati na dah, urin i znoj, a vjeruje se da ga uzrokuju geni.

Lijekovi i medicinska stanja

Postoje određena medicinska stanja koja su odgovorna za miris tijela. Takođe, ljekovi poput antidepresiva mogu uzrokovati čudan miris tijela. Određeni zdravstveni problemi poput bolesti bubrega ili jetre, dijabetesa i prevelike količine bakterija na koži mogu uzrokovati neugodan miris. U tom slučaju je potrebno održavati kožu čistom i nositi prozračnu odjeću.

Određena hrana

Naravno, hrana koju jedete utiče na miris tijela. Povrće poput luka, kupusa i karfiola sadrži sumporna jedinjenja koja utiču na ekrine žlijezde. Međutim, u ovom slučaju neugodan miris ne traje dugo. Čak i alkohol i meso mogu uzrokovati neugodan miris tijela, a to se rješava unošenjem veće količine vode, prenosi klix.ba.

