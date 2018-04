Pas heroj: Spasao djevojčicu od sigurne smrti

Sedamnaestogodišnji pas, inače polu gluv i slijep proglašen je herojem nakon što je pomogao policiji u potrazi za trogodišnjom djevojčicom u Brizbejnu u Australiji.

Maks, porodični pas čuvao je malenu Auroru više od 16 sati, nakon što je djevojčica nestala u prirodi nedaleko od porodične kuće u Kvinslendu.

Vremešni pas je grijao i čuvao djevojčicu preko noći sve dok se nije ponovo srela sa svojim roditeljima, piše B92.

Djevojčicu su za tih 16 sati tražila dva helikoptera, a kako su temperatura i mrak padali rastao je strah da je završila u provaliji koja se nalazi nedaleko od vikendice.

Njena baba Leisa Benet provela je besanu noć tražeći djevojčicu dok nakon 16 sati nije čula Maksa kako laje tako ih navodivši do pravog mjesta.

“Stajali smo sami u mraku znajući da je trogodišnja djevojčica na hladnoći. To nije bila situacija u kojoj bismo se vratili da spavamo. Onda sam čula Maksa i njen glas. Kada sam stigla do kraja litice, Maks je došao po mene i odveo me do nje“, rekla je njena baba.

Srećom, djevojčica nije imala ozbiljnijih povreda osim par modrica od pada.

Policija je psa odlikovala „počasnim policijskim psom“ i objavila njegovu fotografiju na Fejsbuku.

