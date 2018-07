Pet najčešćih tegoba: Evo šta nam radi tijesna obuća

Stopalo je je veoma kompleksan dio ljudskog tijela i ima kostiju skoro kao ruka. Fizioterapeut Rik Olderman iz Denvera, koji je autor knjige "Bol u nozi i članku, kako riješiti problem" kaže da i dalje ne pridajemo dovoljno pažnje stopalima, sve dok se ne javi neki problem.



"Za žene je ovo posebno istina, jer imaju devet puta veće šanse da razviju neki problem sa stopalom zbog toga što devet od 10 žena nosi obuću koja je premalena pa će sedam od 10 njih imati čukljeve, zgrčene palčeve ili druge bolne deformacije", objašnjava ovaj fizioterapeut i dodaje da je prvi korak u rješavanju problema shvatiti da on postoji.



Plantarni fascitis



Ako osjećaš bol u donjem dijelu petne kosti, radi se o plantarnom fascitisu koji nastaje usred prenaprezanja stopala. Istrošena obuća, nagle promjene u intenzitetu trčanja, kao i neravan teren, mogu da dovedu do ovog neugodnog bola, koji se najčešće javlja kod ljudi koji se bave trčanjem na većim distancama.

Kod pojave ove boli treba prekinuti trening i provjeriti s doktorom o čemu se tačno radi, jer odgađanje liječenja može da dovede do neugodnog i snažnog bola, čak i prilikom lakih fizičkih aktivnosti poput hodanja. Kako biste spriječili pojavu fascitisa, svakodnevno radite vježbe istezanja stopala i masirajte stopala i listove kako biste ih opustili.

Čukljevi i zgrčeni palčevi



Najčešći uzrok nastanka ovakvih deformacija je dugotrajno nošenje neprikladne, najčešće tijesne obuće, koja pritiska prste i stavlja ih u nepravilan i neprirodan položaj. Istraživanja AOFS pokazala su da 88 odsto žena u SAD nosi neprikladnu obuću, a kod njih 55 odsto razvije se deformitet nožnog palca (halux valgus).



Kad počne da se razvija ova deformacija mišići i tetive iz okoline stopala postaju deformirajuće sile i dovode do razvoja tipične "halux valgus" deformacije. Uticaj zatvorene obuće je značajan u nastanku ovog deformiteta.



Da biste izbjegle ova deformaciju, redovno radite vježbe za jačanje mišića stopala, često hodajte bose, koristite otvorenu obuću, ali i noćne ortoze za zadržavanje palca u optimalnom položaju. Takođe, raditi specijalne vježbe za korekciju deformacije.



Žuljevi



Sigurno ste bar jednom u životu iskusili žuljeve, posebno nakon nošenja novih cipela.



Oni su obično znak da obuća na nekom mjestu previše steže stopalo. Dobar par obuće čvrsto drži stopalo i podupire ga, ali pritom mu i dalje omogućuje normalno savijanje.

Zato treba da birate modele koji širinom odgovaraju obliku vašeg stopala, prate njegovu liniju i ne stežu više nego što je potrebno.

Tendinoza Ahilove tetive



Ahilova tetiva, koja spaja kost u peti i zadnji dio noge može da se iziritira i upali ako se previše koristi, rekla je Suzan C. Fuš, holistički pedijatar i fitnes stručnjak iz Njujorka.



To, dodaje, rezultira tendinozom, pod čijim su rizikom najviše osobe koje trče i žene koje često hodaju u cipelema sa visokom štiklom. Što prije krenete da liječite ovaj problem, to bolje.



Ona dodaje da treba izbjegavati bilo kakve pretjerane aktivnosti oko mjesec dana, hladiti noge oblozima, i obratiti se ljekaru ako je bol prejaka kako bi prepisao potrebne ljekove.

