Pet pokazatelja da je brak u nevolji

Brak zahtijeva konstantan trud, kompromis, njegovanje i posvećenost oba partnera, a svaka bračna zajednica se suočava s problemima, jer život nije onakav kakvim ga zamišljamo prije vjenčanja. Ponekad shvatimo da je prekasno da se šteta popravi te da braku dolazi kraj, a da bi postojale šanse da se to spriječi, važno je primijetiti znakove koji su jasni pokazatelji da je brak u nevolji.

Svaki bračni par se ponekad svađa, ali ako se svađe zbog istih stvari ponavljaju te igrate igru prebacivanja krivice, vaš brak je u nevolji. Sukobi postaju bolni te više nemate zdrave rasprave. Naljutite se zbog svake male stvari, a vaši problemi postaju veći. U suštini, vaše rasprave nisu produktivne, a veza ne napreduje.

Ako jedno od vas ili oboje ne želite dijeliti detalje iz svog svakodnevnog života ili ne obavljate značajnu konverzaciju, to je problem. Takođe, isto se odnosi i na situaciju ako više ne govorite jedno drugom lijepe stvari. Ako umjesto toga radije dijelite probleme s drugim ljudima nego s vašim partnerom, to znači da nedostaje komunikacije, a to je znak rastuće emotivne distance.

Intimnost je veoma važna, a ako ste nezadovoljni svojim seksualnim životom, ne možete biti potpuno srećni i zadovoljni. Nisu rijetke situacije u kojim parovi na početku veze ne mogu skinuti ruke s partnera ili partnerice, a onda u braku jedva da se drže za ruke. Šarm je nestao, a partneri ne žele vratiti "iskru", tako da intimnost i sve ono što ste dijelili polako nestaju.

Kod bračnih parova s problemima u međusobnim odnosima javlja se nezadovoljstvo pa čak i prezir. Oni kritikuju jedno drugo kad god nešto krene po zlu, ljubav nestaje i više se ne osjećaju ugodno u vezi. Oni počinju osjećati da žele drugačije stvari u životu te da više nemaju ništa zajedničko.

Međusobno povjerenje i iskrenost su temelji svake veze. Kada se ti temelji uzdrmaju, teško je situaciju vratiti u normalno stanje. Ako počnete sumnjati u vjernost vašeg partnera ili ste se uvjerili u prevaru, brak je na "staklenim nogama". Skrivanje određenih informacija kako bi se izbjegao novi sukob definitivno nije rješenje, nego put u dublju krizu, prenosi Klix.ba.

