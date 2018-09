Pet tajni žena koje se nikada ne udebljaju i žive najduže

Stanovnice Japana posljednjih 25 godina drže svjetski rekord kao žene s najdužim životnim vijekom, a u prosjeku žive 84 i po godine. Uz to, gotovo nikada se ne udebljaju.

Japanska spisateljica Naomi Morijama autorka je knjige "Japanese Women Don’t Get Old or Fat" ("Japanke ne stare i ne debljaju se") u kojoj su otkrivene tajnedugovječnosti i vječne mladolikosti "čudesnih" Japanki.

Koja je tajna njihove dugovječnosti i mladolikosti saznajte u nastavku teksta.

1. Žene u Japanu gotovo uvijek jedu obroke pripremljene kod kuće koji se većinom sastoje od grilovane ribe, zdjelice riže, kuvanog povrća, supe, zelenog čaja i voća.

2. Hrana se lagano kuva ili grila, a umjesto hljeba Japanke jedu rižu. Uobičajeni japanski doručak čini komad ribe, riža, tofu, alge, supa, mladi luk, omlet i zeleni čaj, sve u malim porcijama. Rižu jedu za svaki obrok i to je najveća razlika između načina života na Istoku i Zapadu.

3. Slatki deserti su rijetkost u japanskoj kuhinji, a i kada se jedu uvijek je riječ o malim količinama. Nije da Japanke ne vole čokoladu i kolače – jednostavno su svjesne posljedica i štetnih nuspojava slatkog na zdravlje.

4. Roditelji uče svoje djecu da jedu polako i da cijene svaki zalogaj. Zbog toga Japanci nikada ne napune zdjelu do vrha i ne serviraju velike porcije, a svaka vrsta hrane poslužuje se odvojeno.

5. Tjelovježba je dio dnevne rutine u Japanu, a kako bi održali zdrav način života, Japanci su izgradili čitavu kulturu na vožnji bicikla, hodanju i dugom pješačenju, zaključuje Naomi Morijama u svojoj knjizi, prenosi Radio Sarajevo.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)