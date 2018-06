Plaže koje će vas oduševiti svojom jedinstvenošću

Ove plaže ne samo da su predivne već su po nekim stvarima jedinstvene u svijetu — tu je jedna čije more noću svjetluca, zatim plaža ružičaste boje, plaža s vrućom vodom, skrivena plaža i pustinjska plaža, piše Sputnik.

Ružičasta plaža u Indoneziji

Nalazi se na ostrvu Komodo u Indoneziji, a toliko je neobična da imate osjećaj kao da ste ušetali u scenu neke lijepe Diznijeve bajke. Nazivaju je jednom od najlepših na svijetu, a prepoznatljiva je po svojoj ružičastoj boji koju joj daju mikroskopski sitna stvorenja — foraminiferi. Ona proizvode crvenkasti pigment na koralnim grebenima. Kada se sitni komadići korala pomješaju s peskom, nastaje ova predivna boja.

Pustinjska plaža u Brazilu

Nalazi se u Nacionalnom parku Lensois Maranjensis, i to ne uz more, već usred pustinje. Riječ je o predivnim lagunama bogatim savršeno bijelim peskom. Najbolje vrijeme za putovanje na ovo odredište je od maja do septembra, kada je sve puno života, a mogu se vidjeti i ribe. Nakon toga se lagune postupno isuše, a od februara ponovo počnu da se pune vodom.

Skrivena plaža u Meksiku

Kupanje i ronjenje na ovoj plaži je poseban doživljaj. Skrivena plaža nalazi se na vulkanskom ostrvu Marijeta, a do nje se dolazi plivanjem ispod stene. Plaža je dugo bila skrivena od očiju javnosti, ali kada su njene fotografije prvi put obišle svijet, mnogi su je poželeli da je vide.

Svjetlucava plaža na Maldivima

Za ovu plažu kažu da je kao noćno nebo puno zvijezda. Nalazi se na ostrvu Vadho, a zovu je „More zvijezda“. Kada padne mrak, voda postane toliko svjetlucava da je teško odvojiti pogled s nje. Za to su zaslužni fitoplanktoni koji svijetle kada su uznemireni. Upravo ta plaža popularna je destinacija za odlazak na medeni mjesec jer je bajkovita i vrlo romantična.

Plaža s vrućim izvorima na Novom Zelandu

Ova jedinstvena oaza nalazi se na poluostrvu Koromandel. Tamo geotermalna izvorska podzemna voda stvara mjehuriće nalik onima u džakuziju. Temperatura vode je oko 60 stepeni Celzijusovih, a posjetioci kopaju male bazenčiće u pijesku, čekaju da se napune vodom, pa se izležavaju u njima.

