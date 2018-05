Podstičite djecu na sport: Vježbanje u djetinjstvu čuva srce cijeli život

Tjelesna aktivnost kod djece ključna je za zdravlje srca, pokazalo je istraživanje sprovedeno u Australiji. Čak i ako se prestanu baviti sportom kada odrastu, benefiti ostaju.

Nekada su djeca puno više boravila vani, trčala, penjala se po drveću, cijele dane provodila na vazduhu.

Danas su većinom unutar četiri zida, pred računarima ili pred televizorima. Čak i ako su vani opet sjede na klupicama i surfaju ili igraju igrice.

Australijski naučnici sproveli su studiju koja pokazuje koliko je bitno baviti se sportom u djetinjstvu. Ne samo zbog koordinacije tijela i sklapanja cjeloživotnih prijateljstava, nego i zbog zdravlja, konkretno u ovom slučaju zdravlja srca.

Pokazalo se kako bavljenje sportom u ranom djetinjstvu pa sve do puberteta podstiče stvaranje kardiomiocita - mišićnih ćelija srca. Ranije se mislilo da se rođenjem prestaju stvarati spomenute ćelije koje štite srce, no ovo je istraživanje pokazalo da nije tako.

Srce stvara te ćelije sve do puberteta, a trening ga podstiče da ih stvara sve više. Te će ćelije u budućnosti čuvati srce i pomoći mu da se što bolje oporavi od infarkta, ako do njega dođe, piše The New York Times.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)