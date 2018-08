Prestanak pušenja poboljšava vaše zdravlje, čak i ako se udebljate

Ako ne želite prestati konzumirati cigarete zbog straha da ćete se udebljati, nova studija otkriva da je bolje imati višak kilograma nego pušiti. U poređenju s pušačima, čak i oni koji su se najviše udebljali imali su 50 posto manji rizik od prijevremenog umiranja od srčanih bolesti i drugih uzroka, otkrila je studija pod vodstvom Harvarda.

Doktor Viliam Dietz, stručnjak za zdravstvo na Univerzitetu Džordž Vašington, kazao je da je studija impresivna po veličini i da bi trebala srušiti mitove o zdravstvenim problemima koji nastaju po prestanku pušenja i debljanju.

“Studija jasno pokazuje da se vaše zdravlje poboljšava kad prestanete pušiti, čak i ako dobijate na težini”, kazao je Dietz.

Studiju je objavio The New England Journal of Medicine. Isti je časopis objavio švedsku studiju koja je otkrila da je prestanak pušenja najbolja stvar koju dijabetičari mogu učiniti kako bi smanjili rizik od preranog umiranja.

Nikotin u cigaretama može smanjiti apetit i podstaknuti metabolizam. Mnoge osobe koje prestanu pušiti uglavnom jedu više i dobijaju na težini do 4,5 kilograma, a neki čak i tri puta više. Velika tjelesna težina uzrokuje dijabetes, a on može izazvati brojne probleme, poput sljepoće, oštećenja živaca, bolesti srca i bubrega, te slab protok krvi u nogama.

Američka studija je pratila 170.000 muškaraca i žena tokom 20 godina, provjeravajući svake dvije godine šta su odgovorili u zdravstvenim upitnicima. Provjeravali su koji su ispitianici prestali pušiti i pratili da li su se udebljali i razvili dijabetes, bolesti srca ili slično. Ustanovljeno je da je rizik od dijabetesa kod takvih osoba porastao za 22 posto tokom šest godina po prestanku pušenja. I ranija istraživanju su pokazala da osobe koje prestanu pušiti imaju povišen rizik od razvoja dijabetesa, ali taj rizik, tvrde istraživači, nije trajan i nikada ne dovodi do povećanja rizika za preuranjenu smrt, za razliku od pušenja.

Zaključak istraživača je da bez obzira na dobitak na težini, osobe koje prestanu pušiti uvijek imaju manji rizik od umiranja, prenosi Ljepota i zdravlje.

