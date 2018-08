Problemi dama sa bujnim poprsjem

Dame sa bujnim poprsjem često imaju probleme u svakodnevnom funkcionisanju i odjevanju.

U nastavku su neki od njih:

Ne mogu nikada bez grudnjaka



Bez grudnjaka ne mogu nikada i nigdje, ali ogromno olakšanje je kada ga skinu da im grudi napokon budu slobodne. One moraju da biraju posebne modele, i često se muče da pronađu i udoban i moderan model.



Košulje



Dugmići na košulji često izgledaju kao da će svakog trena eksplodirati. Zato najčešeć nose bluze bez kopčanja.



Željne su spavanja na stomaku



Kada bi postojali kreveti koji u dušeku imaju udubljenje, onda bi to mogle da sprovedu. Ovako, u praksi je to nemoguće.



Bez bretela



Ne mogu da nose ni veš ni majicu bez bretela. Prevelike i teške grudi nikako ne mogu da stoje bez dobrog ojačanja.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)